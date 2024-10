Chiều 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh (27 tuổi; trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phan Văn Minh là nghi phạm sát hại chị Y.H. (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Công an đọc lệnh khởi tố Phan Văn Minh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 14/10, Minh đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở khu vực trước Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Khuya ngày 15/10, thanh niên này quay lại phòng cùng với chị H.

Đến 10h ngày 16/10, tại phòng nhà nghỉ, do mâu thuẫn tình cảm, Minh dùng 2 con dao đâm nhiều lần vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành.