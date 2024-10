VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Thanh Tùng (SN 1971, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào tháng 12/2008, do có nhu cầu thuê ô tô tự lái để đi lại nên Tùng gặp ông Nguyễn Xuân T. (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Trung Thành để thuê xe.

Tùng đã thuê chiếc ô tô Toyota Fortuner với giá 16 triệu đồng trong 1 tháng và được giao giấy tờ xe. Hết thời hạn thuê xe, Tùng đề nghị được thuê dài ngày. Do tin tưởng nên Công ty Trung Thành tiếp tục cho Tùng thuê xe.

Đến khoảng tháng 3/2009, do kinh doanh thua lỗ, nợ tiền nhiều người, Tùng nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe trên để lấy tiền trả nợ. Khi rửa xe tại khu vực quận Cầu Giấy, bị can tình cờ quen biết một người đàn ông (không rõ nhân thân) nhận làm giả đăng ký xe cùng các giấy tờ khác.

Tùng đã thuê người này làm giả đăng ký ô tô Toyota Fortuner, hợp đồng mua bán tài sản.

Ảnh minh họa.

Sau khi có giấy tờ giả, ngày 23/3/2009, Tùng rủ vợ đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố ô tô trên được 30.000 USD (tương đương hơn 509 triệu đồng). Tùng để lại chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ rồi viết giấy vay tiền. Số tiền nhận được, bị can mang đi trả nợ.

Để chủ xe không phát hiện, hằng tháng Tùng vẫn trả tiền thuê xe. Tuy nhiên, đến ngày 2/7/2009, khi không còn khả năng trả nợ để chuộc xe, Tùng bỏ trốn sang Nga.

Ngày 9/7/2009, chủ xe mới biết việc Tùng mang xe đi cầm cố. Do không liên lạc được với Tùng nên chủ xe đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Sau đó, cơ quan điều tra thông báo về nguồn gốc chiếc xe trên. Ngày 19/7/2009, người chủ cầm đồ đã tự nguyện giao nộp lại xe cho cơ quan công an.

Ngoài ra, vào tháng 9/2009, Tùng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọa tài sản" xảy ra tại địa bàn quận. Do Tùng bỏ trốn nên Công an quận Long Biên ra quyết định truy nã đối tượng. Hiện nay vụ án này đã được chuyển đến TAND quận Long Biên để xét xử theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, năm 2014, khi bỏ trốn sang Nga, Đào Thanh Tùng phạm tội "Giết người" và bị TAND quận Kirov (thành phố Kursk) xử phạt 9 năm tù. Ngày 7/7/2023, anh ta bị trục xuất về Việt Nam. Cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Tùng theo quyết định truy nã.

Đối với hành vi Tùng thuê người làm giả đăng ký ô tô, hợp đồng mua bán xe vào tháng 3/2009, có dấu hiệu của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 3, Điều 267 BLHS năm 1999, nhưng do đến nay đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý.