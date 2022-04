Chân tướng Phùng Thị Nghệ, người ‘gọi vốn’ hàng trăm tỷ mở ngân hàng ‘ảo’

Vỏ bọc đại gia

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7, là Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Việt Hưng Phát) thực hiện bằng chiêu thức kêu gọi góp vốn mở ngân hàng.

Hiện công an đang làm rõ vai trò của chồng bà Nghệ, là ông Nguyễn Trần Minh Quân (37 tuổi).

Cuộc sống sang chảnh của Phùng Thị Nghệ. Ảnh: FB nhân vật

Đáng nói, nạn nhân của bà Nghệ ở nhiều tỉnh thành khác nhau như: TP.HCM, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội…

Theo cơ quan công an, bước đầu bà T.B.T, N.N.L và một số cá nhân khác đã tố cáo bà Nghệ chiếm đoạt số tiền 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, nạn nhân có thể còn nhiều và số tiền mà bà Nghệ chiếm đoạt còn khủng hơn. Do đó, cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của bà Nghệ sớm liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo các nạn nhân, thông qua nhiều mối quan hệ, họ biết bà Nghệ là một doanh nhân thành đạt, có cuộc sống sang chảnh…

Quá trình đưa các nạn nhân vào bẫy, bà Nghệ có mời họ đế tận nhà và trụ sở công ty, tất cả đều hoành tráng nằm tại khu nhà giàu quận 7. Các nạn nhân còn cho hay, bà Nghệ còn giới thiệu dàn chục siêu xe, kim cương đắt tiền khiến nhiều người choáng ngợp.

Công an đang điều tra nhiều đơn thư tố cáo Phùng Thị Nghệ cùng chồng. Ảnh: FB nhân vật

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát được thành lập cuối tháng 9/2019 do bà Nghệ cùng một người khác là Đinh Cẩm T. đứng tên đại diện pháp luật. Công ty này thuê văn phòng tại toà nhà Paragon, phường Tân Phú, quận 7.

Công ty Việt Hưng Phát đăng ký kinh doanh đa lĩnh vực như: kinh doanh hàng hoá bán lẻ; môi giá đấu giá, chứng khoán… Đáng nói trong danh mục đăng ký có hoạt động lĩnh vực cấp tín dụng khác, cụ thể là hoạt động đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng và lĩnh vực hoạt động trung gian tiền tệ khác, cung ứng dịch vụ nhận, chi, trả tiền tệ.

Tuy nhiên, hơn một năm qua, công ty này đã khoá cửa không hoạt động. Các nạn nhân đã đưa tiền, có người hàng trăm tỷ đồng nhưng không liên lạc được với bà Nghệ nên đành phải tố cáo đến cơ quan công an.

Kế hoạch lập ngân hàng “ảo”

Nạn nhân bị bà Nghệ chiếm đoạt khoản tiền nhiều nhất hiện nay mà công an ghi nhận là bà T.B.T. (ngụ quận 7).

Theo bà T. tố cáo, bà quen biết với vợ chồng bà Nghệ thông qua một người hàng xóm thân thiết. Bà T. biết vợ chồng Nghệ là doanh nhân thành đạt, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, thu đổi ngoại tệ nên khi Nghệ rủ rê hùn vốn làm ăn trong lĩnh vực này thì bà lập tức tham gia.

Bà T. có 3 lần chuyển tiền hùn vốn cho bà Nghệ với tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Một lần, Nghệ chi trả lợi nhuận kinh doanh cho bà T. hơn 23 tỷ đồng, do vậy bà T. tin tưởng đây là mối làm ăn quá hời.

Bi can Phùng Thị Nghệ khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Sau đó bà Nghệ rủ rê hùn vốn thành lập ngân hàng và hứa sẽ cho bà T. làm chủ tịch HĐQT của cái gọi là “ngân hàng ngoại hối Việt Nam”; thậm chí bà Nghệ còn đưa giấy tờ cho bà T. để khai thủ tục.

Tổng cộng, bà T. đã đưa cho bà Nghệ 260 tỷ đồng nhưng chờ mãi không thấy giấy tờ thành lập ngân hàng. Qua tìm hiểu, bà T. biết mình bị vợ chồng bà Nghệ lừa nên gây áp lực và giữa tháng 3/2021 đã đưa vợ chồng này đến văn phòng công chứng, xác lập vi bằng là vay mượn khoản tiền trên.

Một nạn nhân khác là bà H.H. ở Hải Dương tố cáo bị vợ chồng bà Nghệ chiếm đoạt 170 tỷ đồng thông qua việc góp vốn mở ngân hàng. Theo bà H., vợ chồng bà Nghệ đã tạo ra vỏ bọc hào hoáng, đại gia thứ thiệt… khiến nhiều người tin tưởng, sập bẫy.

Các nạn nhân khi tố cáo vợ chồng Phùng Thị Nghệ, đã “đấu tố” trên mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình

Các nạn nhân còn cho hay, bà Nghệ lập nhóm chát trên mạng xã hội để cập nhật các giấy tờ liên quan đến thủ tục lập ngân hàng, nhằm tạo lòng tin cho những người góp tiền. Đến nay họ biết chắc rằng các giấy tờ đó là giả mạo.

Đáng nói, phần tiền của các nạn nhân đã đưa cho bà Nghệ, bản thân của họ thì ít, phần lớn vay mượn khắp nơi. Cũng vì hám lợi mà nhiều người sập bẫy, điêu đứng và có người phải trốn nợ.

Khi tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân trên, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh, công an làm rõ, kế hoạch thành lập ngân hàng của bà Nghệ là “ảo”, từ đó đã khởi tố bổ sung và đến nay bắt tạm giam nữ doanh nhân này về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Linh An