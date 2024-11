Tòa căn hộ cao cấp The Fibonan. Ảnh phối cảnh: An Phú Invest

Gây ấn tượng với chất sống 5 sao

Sau sự kiện mở bán chính thức vào tháng 8/2024, sức nóng của The Fibonan hứa hẹn còn bùng nổ hơn nữa khi ngày 8/12/2024 tới đây, chủ đầu tư An Phú Invest dự kiến tổ chức Lễ khai trương căn hộ mẫu tại tầng 5, đáp lại sự mong chờ của các cư dân tương lai và khách hàng đang quan tâm dự án.

Theo chủ đầu tư, căn hộ mẫu sắp ra mắt sẽ là một trong những minh chứng sống động cho "chất sống hạng S++" mà The Fibonan muốn mang tới cho cư dân.

Theo đó, các căn hộ mẫu được thi công tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết với vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ càng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Hafele, America Standard, Daikin, Panasonic,…

Không chỉ có vậy, với phương châm mang lại không gian sống an toàn cho sức khỏe từ cốt lõi, chủ đầu tư An Phú Invest đã lựa chọn kỹ lưỡng cho các hạng mục hoàn thiện từ sàn gỗ không có formaldehyde tới hệ thống cửa kính low-e ngăn tia hồng ngoại và tia cực tím, làm cho căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Căn hộ mẫu gây ấn tượng toàn diện từ thiết kế với vật liệu hoàn thiện. Ảnh phối cảnh: An Phú Invest

Về thiết kế, các căn hộ thuộc dự án The Fibonan có độ cao trần thực tế tới 2,83m, diện tích đa dạng từ 65 - 84m2, bố trí từ 2 - 3 phòng ngủ và đều có từ 2 - 3 logia. 100% căn hộ có logia phòng khách, 100% phòng ngủ đều có logia và cửa sổ đón nắng gió tự nhiên. Đây là điểm vượt trội trong thiết kế căn hộ mà hiếm dự án nào có được.

Là một khách hàng mua tới 3 căn hộ tại dự án, anh Ngọc Thạch (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi chọn The Fibonan, ngoài vì vị trí đắc địa thì đây là dự án của chủ đầu tư An Phú đã có nhiều kinh nghiệm về xây dựng. Dự án này sẽ thể hiện uy tín của Chủ đầu tư khi ra mắt thị trường nên tôi tin rằng chất lượng sẽ rất ổn. Mức giá cũng hợp lý và cạnh tranh trong khu vực. Hi vọng căn hộ mẫu tới đây sẽ cho khách hàng chúng tôi có cái nhìn trực quan nhất và để chủ đầu tư khẳng định tâm huyết và chất lượng”.

Mang không gian sang trọng và thư thái nhất cho gia chủ. Ảnh phối cảnh: An Phú Invest

Cùng mục tiêu với khách hàng, An Phú Invest mong muốn căn hộ mẫu sẽ là một trong những trải nghiệm thực tế trực quan nhất, để khẳng định uy tín của chủ đầu tư và chất lượng công trình hoàn mỹ, giúp khách hàng khẳng định chính xác về quyết định chọn The Fibonan.

Đẳng cấp từ không gian sống hoàn hảo

Kể từ khi ra mắt, dự án tòa tháp The Fibonan (công trình tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh - xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) đã thu hút sự quan tâm và lựa chọn của nhiều khách hàng.

Tòa tháp có độ cao lý tưởng với 32 tầng nổi (trong đó có 2 tầng trung tâm thương mại), 3 tầng hầm và 10 thang máy. Dự án được bao bọc bởi khu biệt thự Vườn Mai, khu Rừng Cọ của Ecopark, hệ thống công viên 4 mùa và sông Bắc Hưng Hải trong xanh. Nhờ vậy, toàn bộ căn hộ tại đây đều tối ưu mặt tiếp sáng và sở hữu tầm view panorama ôm trọn thiên nhiên xanh mát.

Logia rộng thoáng cùng hệ kính low-e chạm sàn giúp gia chủ thưởng ngoạn tầm view tuyệt đẹp mỗi ngày. Ảnh phối cảnh: An Phú Invest

Không chỉ ấn tượng với thiết kế căn hộ, dự án The Fibonan còn chinh phục cư dân tương lai bằng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp 5 sao, nổi bật có thể kể tới như bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ từ Ý, khu đỗ xe riêng cho nữ parking lady hay tổ hợp giải trí rooftop với sky bar, rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf mini… Tất cả đều hướng đến việc kiến tạo một không gian sống viên mãn cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, kề cạnh khu đô thị Ecopark và ngày gần các đại đô thị Ocean Park, gia chủ tương lai của The Fibonan thừa hưởng toàn bộ không gian sống trong lành cùng hệ sinh thái giáo dục - y tế - thương mại - giải trí hàng đầu khu vực và khả năng kết nối thuận tiện đến mọi tiện ích trọng điểm của Thủ đô. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 - 7 phút đến hệ thống y tế - giáo dục quốc tế, 10 phút để đến Aeon Mall Long Biên, 15 phút tới hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, vị trí liền kề cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường tỉnh Hà Nội - Hưng, tuyến metro sắp hoàn thành càng gia tăng giá trị cho dự án trong tương lai.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương căn hộ mẫu, tất cả các khách hàng đã đặt mua sẽ có cơ hội nhận các quà tặng giá trị và thân thiện với môi trường như: xe máy điện Vinfast, robot hút bụi thông minh Ecovacs, Máy giặt cửa ngang LG cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng tham dự sự kiện. Tổng giá trị quà tặng lên tới 100 triệu đồng.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Fibonan được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư đón chờ. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc

Bên cạnh đó, chủ đầu tư The Fibonan hiện áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho dịp cuối năm này: đóng 10% ký ngay hợp đồng mua bán, chiết khấu đến 6% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, tặng gói nội thất bếp tới 80 triệu đồng, miễn phí 2 năm quản lý dịch vụ.

Hội tụ nhiều yếu tố đắt giá như vị trí đắc địa, thiết kế thông minh, chủ đầu tư uy tín thể hiện qua chất lượng và tốc độ thi công, mức giá hấp dẫn bậc nhất khu vực, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan hứa hẹn tiếp tục khuấy động thị trường căn hộ dành cho người dân Thủ đô, đặc biệt là sau sự kiện khai trương căn hộ mẫu ngày 8/12 tới.

Ngọc Minh