{"article":{"id":"2225364","title":"Châu Dã tình tứ bên Đàn Kiện Thứ, được khen đẹp đôi","description":"Châu Dã và bạn diễn - tài tử Đàn Kiện Thứ khắc họa mối tình lãng mạn, nhẹ nhàng trong phim mới, được khán giả nhận xét 'đẹp đôi'.","contentObject":"<p><em>Rất nhớ rất nhớ anh</em> đánh dấu sự kết hợp lần đầu giữa cặp đôi Đàn Kiện Thứ và <a href=\"https://vietnamnet.vn/chau-da-tag2066394176150581211.html\">Châu Dã</a>. Cả hai có màn tương tác ăn ý về diễn xuất, lột tả tốt mối quan hệ 2 nhân vật từ lúc mới gặp, cảm nắng và phát triển tình cảm dần sâu nặng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-2-1107.jpg?width=768&s=rZn8d1EB1KRbnKs2yEA4Gw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-2-1107.jpg?width=1024&s=ZKgb84WNjTu_oCPtlj_Xpg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-2-1107.jpg?width=0&s=NR9Zr1H8F8J3tde_23G3Lw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-2-1107.jpg?width=768&s=rZn8d1EB1KRbnKs2yEA4Gw\" alt=\"rat nho rat nho anh photobyvieon 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-2-1107.jpg?width=260&s=k7ScM9CgzQMrGbpH4sp9gw\"></picture>

<figcaption>Châu Dã lần đầu đóng đôi cùng đàn anh Đàn Kiện Thứ. </figcaption>

</figure>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-tri/phim\">Phim</a> theo sát nguyên tác, không drama giật gân, tình tiết ngọt ngào, nhẹ nhàng tập trung vào cặp đôi chính. Cả hai diễn viên có những cảnh tình tứ, lãng mạn nhưng vừa đủ khiến người xem ấn tượng. Những cảnh “phản ứng hóa học” của cặp đôi được nhận xét vừa đủ, tinh tế. </p>

<p>Châu Dã và Đàn Kiện Thứ - cặp đôi chính của phim ghi dấu ấn lớn ở hai bộ phim phát sóng trước là <em>Mùi hương của thời gian</em> và <em>Trường tương tư</em>. Điều này góp phần gây chú ý và tăng lượng khán giả tiếp cận với phim.</p>

<p>Với sức nóng của bản gốc và hai diễn viên chính, độ nổi tiếng của <em>Rất nhớ rất nhớ anh</em> vượt hơn 26.000 điểm trên các nền tảng mạng. Phim được bán bản quyền phát hành ở Hàn Quốc, Việt Nam trước cả khi công chiếu ở thị trường Hoa ngữ. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1-1108.jpg?width=300&s=JTsWtMNcW2hSki2lEzedKg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1-1108.jpg?width=0&s=DbDuJK0Osclb0DKhd64eDQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1-1108.jpg?width=500&s=B3fJie58yMnxmFWn2oalEw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1-1108.jpg?width=260&s=cQygoKbE2sXWVpoa8iaV8Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1109.jpg?width=300&s=9GhUtezAPVYNk2kVg0Mojw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1109.jpg?width=0&s=SUaFtisnUvoQtmbnF2nXlA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1109.jpg?width=500&s=CLFtg8_UOd6o9gvfrsb5Sg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rat-nho-rat-nho-anh-photobyvieon-1109.jpg?width=260&s=SUK1AGr-bdJ_jxx8xweDJg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Cặp đôi gây chú ý bởi những cảnh tình cảm nhẹ nhàng. </em></p>

<p>Sau khi phát sóng, phim đạt được những con số ấn tượng như: lọt top phim xem nhiều nhất với hàng trăm triệu lượt tương tác trên các nền tảng. Ở BXH <em>MaoYan </em>và <em>DataWin</em> phim lần lượt đứng thứ 2 và 5 với 9.509 điểm và 1.882 điểm. Trên <em>VieON</em>, phim ghi nhận gần 1,5 triệu lượt xem với 5.0/5 điểm đánh giá.</p>

<p><em>Rất nhớ rất nhớ anh </em>chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, thuộc thể loại ngôn tình. Phim kể về chuyện tình thú vị của Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã). Thanh Thành là một bác sĩ cũng là một diễn viên lồng tiếng, còn Cố Thanh là một người chuyên phối âm. </p>

<p>Hai người bất ngờ có cuộc gặp gỡ bằng “giọng nói”, để rồi chàng trai từng bước khiến cô rung động. Cả hai dần có những cảm xúc, nhưng việc có đến được với nhau hay không còn là một ẩn số. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/09-sv-1110.jpg?width=300&s=vrjCRAEUM7tWq2dc4-ryvQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/09-sv-1110.jpg?width=0&s=e-452G5xNh6VjzMZWNabEw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/09-sv-1110.jpg?width=500&s=gZSGa7LvvMeM50TaZMv3MA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/09-sv-1110.jpg?width=260&s=bmRMkAF9gbY4AgrAQ6eZOg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10-sv-1111.jpg?width=300&s=GG9dvFvFO_ijK9Z8w8NlBA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10-sv-1111.jpg?width=0&s=YA-0o3GnEf2Pn2Z8DvJx-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10-sv-1111.jpg?width=500&s=WublGJ9eUcbBaJgZqfy1Ug\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10-sv-1111.jpg?width=260&s=sPIfao4-yp2JbJC-1kdIlQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Châu Dã sinh năm 1998, gây ấn tượng bởi nhan sắc trong sáng, ngọt ngào. Sao nữ từng được chú ý khi đảm nhận nữ chính trong phim điện ảnh <em>Tam quý tình sử</em>, vai phụ trong <em>Em của thời niên thiếu, Sơn Hà lệnh</em>… Cô được đề cử tại giải Kim Ưng, giải Bách Hoa và giải Điện ảnh châu Á lần thứ 14. Trong năm 2023, Châu Dã còn đóng cặp với Trần Phi Vũ trong <em>Đếm ngược nói yêu em </em>và phim<em> Mùi hương của thời gian</em>. </p>

<p>Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, hoạt động showbiz với đa dạng vai trò ca sĩ, diễn viên và vũ công. Tài tử được biết đến nhiều qua các vai diễn như Tư Mã Chiêu trong <em>Quân sư Liên Minh</em> (2017), Tào Phi trong <em>Tam Quốc cơ mật</em> (2018), Trần Nhẫn Hương trong <em>Bên tóc mai không phải hải đường hồng</em> (2020), Tương Liễu trong <em>Trường tương tư</em>…</p>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>Trailer phim 'Rất nhớ rất nhớ anh'</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UNS7.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

