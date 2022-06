Cháy cực lớn tại cụm công nghiệp ở Nghệ An

Tối 16/6, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 16/6 tại cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, ngọn lửa được cho là xuất phát từ một xưởng dăm gỗ của một nhà máy tại cụm công nghiệp này và nhanh chóng bùng lên bao trùm cả một vùng.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu và các lực lượng liên quan cùng nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường để dập lửa.

"Lúc 22h30, ngọn lửa vẫn đang cháy lớn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại có hàng trăm người dân trong khu vực kéo đến xem. Công tác chữa cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành hết sức khẩn trương nhưng vẫn chưa thể không chế được đám cháy", anh N.D. - một người dân có mặt tại hiện trường cho biết.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động lực lượng, xe chữa cháy tới hiện trường. Ưu tiên trước mắt là cứu người và tài sản, nguyên nhân cháy sẽ được điều tra sau.

Hiện tại chưa xác định được thiệt hại của vụ cháy.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường đêm 16/6:

Đám cháy cực lớn xảy ra tại cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỹ tối 16/6 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Vụ cháy được cho là xuất phát từ nhà máy gỗ dăm tại cụm công nghiệp này (Ảnh: Nguyễn Duy).

Các chiến sĩ nỗ lực dập lửa (Ảnh: Nguyễn Duy).

22h30 đêm 16/6, đám cháy vẫn chưa được khống chế (Ảnh: Nguyễn Duy).

Nhiều hộ dân và các nhà máy ở gần hiện trường đang khẩn trương sơ tán tài sản (Ảnh: Nguyễn Duy).

Dù đã gần nửa đêm, hàng trăm người vẫn tập trung quanh hiện trường xảy ra cháy (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo Dân trí