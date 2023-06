Ngày 5/6, cơ quan chức năng tỉnh Long An vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy kho xưởng 3 công ty nằm liền kề trên địa bàn huyện Đức Hòa gây thiệt hại nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MĐ

Trước đó, hơn 21h tối 4/6, nhiều người dân khu vực ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi cháy lan sang nhà kho và phân xưởng sản xuất của hai công ty liền kề (gồm Công ty TNHH Diệp Tùng Linh và Cty TNHH MTV Trí Hùng Nam chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa).

Bảo vệ công ty hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen tỏa nghi ngút nhanh chóng lan rộng sang một công ty liền kề.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Long An đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Ba công ty liền kề bị lửa bao trùm, khói đen bốc nghi ngút. Ảnh: MĐ

Sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn làm hơn 3.200m2 nhà xưởng của 3 công ty nằm liền kề bị cháy rụi. Nhà xưởng đổ sập.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.