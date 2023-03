Chiều 9/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vụ cháy tại Công ty TNHH và sản xuất Tân Huy Hoàng (phường Cổ Nhuế 2) đã thiệu rụi hơn 300m2 khu vực xưởng sản xuất xốp rộng 1.000m2.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm) nhận được tin báo cháy tại Tổ dân phố Phú Minh.

Nhận được báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong xưởng là nguyên liệu xốp và thành phẩm, ngọn lửa bùng lên nhanh nên Đội đã xin chi viện 4 xe chữa cháy từ Công an quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 2, 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội).

Ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 300m2 diện tích của nhà xưởng. Ảnh: CACC

Cảnh sát PCCC phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để dập lửa. Ảnh: CACC

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, hơn 300m2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi, 1 phần tường và mái tôn tại đây bị đổ sập.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, đây là cơ sở thuộc diện phải di dời theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ.