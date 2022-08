Cháy, nổ ô tô xảy ra do những đồ vật ít ai ngờ đến

Một vụ cháy ô tô mới xảy ra tại Phủ Châu thuộc Giang Tây, Trung Quốc đã thu hút được nhiều sự chú ý của dân tình. Dựa trên những hình ảnh được ghi lại, khói trắng đã bất ngờ bốc ra từ bên trong chiếc ô tô chỉ vài giây trước khi một tiếng nổ lớn vang lên.

Tiếp sau đó, cửa kính của chiếc ô tô vỡ vụn với các mảnh vỡ văng tứ tung trong khi cửa sau của xe bị bật tung do áp lực quá lớn từ vụ nổ. Ngọn lửa bên trong xe cũng bùng lên dữ dội khiến những người xung quanh “tá hỏa”.

Ngay sau đó, đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường nhưng do ngọn lửa quá lớn, chiếc ô tô đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, may mắn là không có thiệt hại về người trong vụ nổ này. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do cục sạc dự phòng bên trong xe. Nhiệt độ bên ngoài quá cao dẫn đến nhiệt độ bên trong xe cũng tăng cao, khiến cục sạc dự phòng phát nổ và dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Trước đó, một vụ nổ ô tô khác cũng xảy ra tại thị trấn Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Chiếc xe cũng bất ngờ phát nổ khi đang đậu giữa trời nắng khiến kính xe vỡ tan tành. Tuy nhiên, may mắn là chủ xe đã kịp thời phát hiện và chiếc xe không bị thiêu rụi như câu chuyện kể trên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do lọ xịt khử mùi ô tô để phía sau xe đã bị nóng lên trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Những vật dụng tưởng chừng vô hại lại là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe (Ảnh: QQ)

Có thể thấy rằng lọ xịt khử mùi hay cục pin dự phòng đều là những đồ vật tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể gây ra hậu quả khó lường nếu bị để quên bên trong xe ô tô.

Dưới ảnh hưởng của nắng nóng và ánh mặt trời, những đồ vật như pin, cục sạc, laptop, điện thoại di động hay các loại bình kín chứa khí hoặc chất lỏng như nước ngọt có ga, bật lửa,…sẽ dễ dàng nóng lên và phát nổ. Chính vì thế, các chủ xe nên chú ý loại bỏ những đồ vật kể trên và tốt nhất nên đậu, đỗ xe ở những nơi có bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp từ phía mặt trời.

