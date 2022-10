Cháy tổng kho hàng của công ty in ấn ở Hải Phòng

Xác nhận với PV VietNamNet sáng nay (3/10), lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở in ấn lớn. Trung tâm 114 đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ để dập lửa. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tài sản trong kho hàng bị thiêu rụi.

Cột khói trăm mét bốc lên ngùn ngụt. Ảnh: Thu Hằng

Cụ thể, vào 8h51 ngày 3/10, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại Công ty Vật liệu in ấn Dụ Nguyên Việt Nam (địa chỉ Tổng kho An Hồng, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương).

Ngay sau đó, Trung tâm 114 đã huy động 6 xe chữa cháy của các đội và quận, huyện đến hiện trường.

Khu vực kho xảy ra hỏa hoạn có diện tích hàng nghìn m2, là kho chứa mực in và dầu pha chế mực.

Hiện đám cháy cơ bản được khống chế, cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục phun làm mát, dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Công tác chữa cháy được tích cực triển khai. Ảnh: Thu Hằng

Toàn bộ hàng hoá bị thiêu rụi. Ảnh: Thu Hằng

Vụ hoả hoạn nhìn từ phía Hải Dương. Ảnh: Thu Hằng

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.