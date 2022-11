Chạy vào đường cấm, xe bồn cán chết người trước cổng chợ

Khoảng 10h30 ngày 29/11, nam tài xế (khoảng 40 tuổi) lái xe bồn chạy trên quốc lộ theo hướng quận Bình Tân về TP Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn. AH

Đến đoạn trước khu vực chợ An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12), tài xế lái xe bồn rẽ phải vào đường dẫn khu dân cư An Sương đã va chạm với xe máy mang BKS 50N1-958.47 do người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm khiến nạn nhân bị xe bồn cán tử vong, xe máy bị hư hỏng.

Sau tai nạn, Công an quận 12 đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Biển cấm xe tải theo giờ

Theo ghi nhận, đầu đường nội khu dân cư An Sương giao với quốc lộ 1 có đặt biển cấm lưu thông xe có tải trọng trên 2,5 tấn, khung giờ từ 6-22h hàng ngày. Đối với xe từ 2,5 tấn trở xuống bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 6-9h và 16-22h hằng ngày.