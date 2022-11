Xe máy va chạm xe bồn, 1 công an tử vong

Ngày 3/11, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người là cán bộ công an đang công tác tại Đội cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: NT

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, cán bộ công an này đi xe máy BKS 62P1 - 188.02 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng đi TP.HCM.

Xe máy chạy đến gần Cầu Lớn, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh xảy ra va chạm giao thông với xe bồn trộn bê tông biển số TP.HCM.

Sau vụ tai nạn giao thông, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người dân dõi theo công an điều tra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: NT

Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Nhận được hung tin, người nhà nạn nhân vội tới hiện trường, đau buồn khóc ngất. Theo người nhà, sáng nay cán bộ công an này trên đường lên TP.HCM học thì gặp tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.