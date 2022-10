Cháy vé tham quan vương miện trên đầu tượng Nữ thần Tự Do

Trong khi các phần của tượng Nữ thần Tự do dần dần được mở lại từ sau đại dịch, thì phần vương miện của công trình biểu tượng này đã bị đóng cửa suốt từ tháng 3/2020 đến nay.

Từ cuối tháng 10, du khách có thể trở lại tham quan phần vương miện cao nhất trên tượng Nữ thần Tự do. Ảnh: The Guardian

Jerry Willis, người phát ngôn của Tượng Nữ thần Tự do Quốc gia, cho biết Cơ quan Công viên Quốc gia, đơn vị quản lý tượng đài thành phố New York (Mỹ), sẽ tiến hành mở cửa trở lại khu vực này một cách không quá rầm rộ từ cuối tháng 10 tới đây nhằm giúp các nhân viên làm quen với các giao thức an ninh, an toàn. Nhưng điều đó đã không diễn ra đúng như mong đợi.

"Mọi người thực sự rất vui mừng về tin tức này", ông Willis nói.

Vị quan chức này cũng cho biết nhu cầu của công chúng về việc tham quan vương miện luôn hiện hữu và dù rất muốn mở cửa trở lại ngay, nhưng một số yếu tố như thời gian dỡ bỏ các lệnh hạn chế hay công tác tuyển dụng gặp khó khăn đã gây cản trở và trì hoãn tới tận bây giờ.

"Chúng tôi phải tuyển dụng thêm nhân sự và tiến hành đào tạo gấp rút để quá trình vận hành các hoạt động trên phần vương miện được hiệu quả", người phát ngôn nhấn mạnh.

Tượng Nữ thần Tự do là một trong những điểm tham quan hàng đầu ở New York, Mỹ. Ảnh: Lonely Planet

Vé vào Vương miện của tượng Nữ thần Tự do đã được mở bán và nhanh chóng hết cho tới hết tuần đầu tiên của tháng 11. Có nhiều mức giá cho tour, tùy thuộc vào hành trình. Vé lên trên phần vương miện là 12,3 USD với trẻ nhỏ và 24,3 USD với người lớn.

Nằm bên bến cảng New York, tượng Nữ thần Tự do là một trong những điểm đến hút khách nhất nước Mỹ. Mỗi năm, hơn 4 triệu lượt khách ghé thăm.

Đỗ An (Theo CNN)