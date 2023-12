{"article":{"id":"2223801","title":"Chế độ dinh dưỡng khoa học, lành mạnh với học sinh thừa cân, béo phì","description":"Giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn là nội dung quan trọng trong Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.","contentObject":"<p>Giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn là một trong các nội dung quan trọng trong <strong>Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025</strong>. Theo đó, chương trình đặt ra mục tiêu 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục này cho học sinh thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa. Tất cả học sinh cũng cần được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hocsinhvnn35dinhduong-1219.jpg?width=768&s=XYVI4lueEQKXcgYdwyayuQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hocsinhvnn35dinhduong-1219.jpg?width=1024&s=PPf1HwZWjoeqe4slM4D-hw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hocsinhvnn35dinhduong-1219.jpg?width=0&s=aKhI-4a3WD4JyjYYxwSBcw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hocsinhvnn35dinhduong-1219.jpg?width=768&s=XYVI4lueEQKXcgYdwyayuQ\" alt=\"W-hocsinhvnn35dinhduong.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hocsinhvnn35dinhduong-1219.jpg?width=260&s=qj_TSAFb-wAXn3FU4QpaCQ\"></picture>

<figcaption><em>Tất cả học sinh cũng cần được tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn. Ảnh minh họa: Minh An</em></figcaption>

</figure>

<p>Hiện nay, tình trạng trẻ bị thừa cân béo phì đang tăng nhanh trên toàn cầu, trong đó có Việt nam. Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch và các bệnh mạn tính khác. Với học sinh thừa cân, béo phì cần được giáo dục về chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học, giúp giảm lượng mỡ thừa mà vẫn đảm bảo dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện của trẻ.</p>

<p><strong>Những điều nên làm với trẻ thừa cân, béo phì</strong></p>

<p>Theo tư vấn của các bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, khẩu phần ăn của học sinh thừa cân, béo phì cần cân đối, hợp lý, nên phối hợp nhiều loại thức ăn, tránh ăn một loại thực phẩm nào đó.</p>

<p>Nếu uống sữa nên uống không đường, trẻ lớn nên uống sữa gầy (sữa bột tách bơ). Không nên uống sữa đặc có đường. Nên ăn đều đặn các bữa, tránh bỏ bữa. Không để trẻ quá đói vì nếu trẻ bị đói, trẻ bị đói trẻ sẽ ăn nhiều hơn vào các bữa sau.</p>

<p>Trong chế biến thức ăn cho trẻ thừa cân, béo phì, gia đình, bếp ăn tập thể và các học sinh cũng cần ý thức hạn chế các món rán, xào, nên ăn các món luộc, hấp, kho. Trẻ nên nhai kỹ và ăn chậm (nếu ăn quá nhanh thì sẽ ăn nhiều hơn nhu cầu cần thiết), mỗi bữa ăn kéo dài 30 phút.</p>

<p>Gia đình nên cho con ăn no vào bữa sáng để tránh ăn vặt ở trường, giảm ăn về chiều và tối. Trẻ cũng được khuyến khích ăn nhiều rau xanh, quả ít ngọt. Giảm bớt gạo thay bằng khoai, ngô là những thức ăn cơ bản giàu chất xơ. Chọn ngũ cốc hoặc bánh mỳ có ít hoặc không có chất béo. </p>

<p><strong>Những điều không nên làm với trẻ thừa cân, béo phì</strong></p>

<p>Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên cho trẻ uống các loại nước ngọt có gas; hạn chế các loại bánh kẹo, đường mật, kem, sữa đặc có đường. Gia đình cũng không nên dự trữ sẵn các loại thức ăn giàu năng lượng như bơ, pho mát, bánh, kẹo, chocolate, kem, nước ngọt trong nhà.</p>

<p>Không nên cho trẻ ăn vào lúc tối trước khi đi ngủ. Không cho trẻ nhai kẹo cao su làm cho trẻ lúc nào cũng muốn nhai. Tạo điều kiện để trẻ được vui đùa chạy nhảy sau những giờ học căng thẳng.</p>

<p><strong>Các biện pháp giúp trẻ tăng cường vận động </strong></p>

<p>Các bậc cha mẹ, người lớn cần quan tâm ủng hộ và tạo mọi điều kiện giúp trẻ năng động; tạo niềm thích thú của trẻ đối với các hoạt động thể thao.</p>

<p>Chú trọng những sở thích của trẻ tham gia các môn thể thao dễ dàng gần gũi với cuộc sống như đi bộ đến trường, chạy, nhảy dây, đá bóng, đánh cầu lông, đá cầu, leo cầu thang… Nên hướng dẫn trẻ làm các công việc ở nhà như lau dọn nhà cửa, xách nước tưới cây, bưng bê đồ đạc…</p>

<p>Uống đủ nước để bù lại lượng nước trẻ mất qua mồ hôi trong quá trình luyện tập; hạn chế ngồi xem tivi, video, trò chơi điện tử…; tăng cường các hoạt động thể lực ở trẻ, phối hợp cùng điều chỉnh chế độ ăn họp lý để kiểm soát tốt cân nặng, giúp trẻ phát triển chiều cao và duy trì sức khoẻ tốt.</p>

<p><strong>Minh An</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701859649837\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2222719\"><a href=\"/tre-trong-do-tuoi-di-hoc-can-bo-sung-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-2222719.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tre-trong-do-tuoi-di-hoc-can-bo-sung-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-167.jpeg?width=0&s=tJONw_RgH00YYCtARIPzPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tre-trong-do-tuoi-di-hoc-can-bo-sung-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-167.jpeg?width=260&s=CzdzYm2V-uYidR5ypbMijA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/tre-trong-do-tuoi-di-hoc-can-bo-sung-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-2222719.html\">Trẻ trong độ tuổi đi học cần bổ sung bao nhiêu nước mỗi ngày?</a><span class=\"summary__content-desc\">Uống quá nhiều nước sẽ khiến thận làm việc vất vả nhưng nếu rơi vào tình trạng thiếu nước, học sinh sẽ không đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày.</span></div>

</article>

