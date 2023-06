Hakim Ziyech, Edouard Mendy cùng Koulibaly đều nằm trong diện những "ông kễnh" Chelsea cần thanh lý trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano xác nhận, cả ba cầu thủ sẽ nối gót N'Golo Kante chuyển đến chơi bóng ở xứ dầu mỏ.

Hakim Ziyech đến làm đồng đội của Ronaldo

Kante mới kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge và đồng ý đầu quân Al-Ittihad giao kèo trị giá 86 triệu bảng.

Hakim Ziyech sẽ trở thành đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr. Tuyển thủ Maroc vừa đạt thỏa thuận cá nhân với "ông lớn" của Saudi Pro League.

Dự kiến, Hakim Ziyech đặt bút ký 3 năm, nhận mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần. Al Nassr sẽ trả Chelsea khoản phí chuyển nhượng 20 triệu bảng.

Hồi đầu năm, Ziyech suýt cập bến Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, giao kèo đổ bể phút chót do trục trặc giấy tờ.

Về phần Edouard Mendy, người mất vị trí số 1 trong khung gỗ vào tay Kepa, ra đi là sự giải thoát để anh có điều kiện ra sân chơi bóng thường xuyên hơn.

Koulibaly cũng cuốn gói rời Chelsea

Thủ thành gốc Senegal cũng đồng ý gia nhập CLB Al-Ahli theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2026.

Trường hợp Koulibaly gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi cựu trung vệ Napoli mới chuyển đến Chelsea hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, do anh không thể hiện được năng lực cùng sự thích nghi ở môi trường mới nên các sếp The Blues quyết định đẩy sang All Hilal. Chelsea sẽ thu về 25 triệu bảng phí chuyển nhượng.