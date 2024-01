Ngày 11/1, Hoa hậu Khánh Vân, ca sĩ Ái Phương, Á hậu Diễm Trang, Thúy Vân, Thủy Tiên, ca sĩ Erik... và nhiều nghệ sĩ tham dự sự kiện công bố 10 nghệ sĩ về chung một đơn vị quản lý tại TP.HCM. Đó là: Chi Pu, Trang Pháp, Á hậu Hoàng Oanh, JayKii, người mẫu Trương Hoàng Mai Anh, biên đạo Đăng Quân, ca sĩ Ngụy Thùy Linh, Rapper Coldzy, ca sĩ - Nhạc sĩ tú tú và ca - nhạc sĩ Vy Vy.

10 nghệ sĩ ra mắt với vai trò mới và chính thức về chung một nhà.

Tại sự kiện, MC - Á hậu Hoàng Oanh xúc động chia sẻ về lý do vào công ty quản lý sau 16 năm hoạt động nghệ thuật. "Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, có những chặng đường tôi cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, mong có thời gian nghỉ ngơi và đặc biệt là muốn hình ảnh của bản thân đổi mới. Hiện tại, tôi đã trở thành người mẹ, cần nhiều thời gian nhiều hơn bên gia đình và chắc chắn là công ty sẽ có một định hướng mới cho mình", Hoàng Oanh nói.

MC - Á hậu Hoàng Oanh

Trang Pháp chia sẻ: "Tôi ra mắt 10 năm nhưng chưa từng đầu quân cho công ty nào dù nhận lời mời từ nhiều anh chị, bạn bè rất tốt và tài giỏi. Nhờ sự chia sẻ và hỗ trợ của đội ngũ quản lý, Trang Pháp đã được tiếp sức để tập trung toàn bộ cho âm nhạc và các màn trình diễn trong hành trình tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cô xúc động chia sẻ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp

Bên cạnh đó, Chi Pu là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hợp tác cùng công ty. Tuy không thể có mặt tại buổi ra mắt do lịch trình công việc, nữ ca sĩ vẫn gửi lời nhắn gửi và chúc mừng đến ê-kíp.

Biên đạo Đăng Quân 3 lần gây chú ý ở chương trình So you think you can dance, Vietnam’s Got Talent, Street Dance Vietnam cùng nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Ngụy Thùy Linh, cựu thành viên nhóm nhạc Lip B từng lên ngôi Á quân Sàn đấu vũ đạo 2022. Nam rapper Coldzy của Rap Việt Mùa 2 lần đầu đầu quân một công ty quản lý để phát triển mạnh mẽ sự nghiệp.

Đỗ Phong