Sáng 21/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 13/2, (mùng 4 Tết), bệnh nhân Lò Văn Quyển (SN 2001, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và được cứu sống nhờ được cho máu kịp thời.

Hai chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu hiến máu cứu người dân. Ảnh: Công an Lai Châu.

Khi đó, bệnh nhân Quyển mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, cần truyền gấp 2 đơn vị máu nhóm O nhưng bệnh viện đang hết, người thân không có ai cùng nhóm máu.

Cả gia đình đang tuyệt vọng thì chị Lò Thị Thương (chị gái bệnh nhân) đã nghĩ ra cách nhắn tin tới Fanpage Công an tỉnh Lai Châu cầu cứu sự giúp đỡ của lực lượng công an.

Nhận được tin nhắn, Ban quản trị Fanpage đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và trao đổi với Ban thanh niên – phụ nữ Công an tỉnh khẩn trương phát động lực lượng Đoàn viên thanh niên đang tham gia trực chiến có nhóm máu O tham gia hiến máu.

Ngay lập tức, hạ sĩ Giàng Xé Mè - Phòng PC07 và trung sĩ Tòng Trung Thành - Phòng PK02 đã xung phong hiến máu để truyền cho anh Quyển. Có máu và được truyền kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Ngay sau khi em trai được cứu, chị Lò Thị Thương thay mặt gia đình gửi bức thư cảm ơn Công an tỉnh Lai Châu. Trong thư chị Thương viết: Các chiến sĩ công an luôn nghĩ, giúp đỡ kịp thời nhất đến với nhân dân… Các chiến sĩ công an đã hiến những giọt máu quý để giành sự sống cho người đang gặp hiểm nguy.

Từ hành động này, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo khen thưởng đột xuất 2 chiến sĩ trực tiếp hiến máu và gửi thư khen ghi nhận, khích lệ, biểu dương các đơn vị các nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp.