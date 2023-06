Trong vòng công diễn 3 tại Tỷ tỷ đạp gió 2023, đội Chi Pu chỉ xếp hạng 5 trên tổng số 6 đội. Vòng này, Chi Pu và đồng đội trình diễn ca khúc Muốn đi biển của Phùng Đề Mạc với phần lời vui nhộn, được nhiều người Trung Quốc biết đến.

Tiết mục 'Muốn đi biển' của đội Chi Pu:

Sau khi tập 5 phát sóng trưa 10/6, nhiều khán giả đánh giá phong độ của Chi Pu giảm so với trước đó. Thậm chí, có người cho rằng phần trình diễn của cô 'thiếu lửa'. So với vòng công diễn 1 và 2, vòng này tiết mục của đội Chi Pu chỉ ở mức an toàn, chưa có nhiều điểm nhấn.

Ca sĩ Chi Pu.

Khác với vòng công diễn 2, tập này Chi Pu và đồng đội mang đến tiết mục đơn giản, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, phần biểu diễn không được đánh giá cao.

Trước khi nghe công bố điểm số và thứ hạng, Chi Pu bật khóc khi một nhà sản xuất người Việt xuất hiện trong chương trình nói tự hào vì những gì cô thể hiện.

Chi Pu tâm sự gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc bởi bất đồng ngôn ngữ. Sau đó, cô được khán giả và các tỷ tỷ trong chương trình động viên. Kết thúc vòng công diễn 3, đội Chi Pu đạt 796 điểm, xếp hạng 5. Đứng đầu là đội Maria với 857 điểm, tiếp theo lần lượt là đội Tạ Na (824 điểm), Ella (819 điểm), Alin (803 điểm) và Amber (792 điểm).

Chi Pu bật khóc trong chương trình.

Trước đó, trong tập 4 Chi Pu đã bật khóc vì áp lực. "Quá nhiều bản demo của ca khúc khiến tôi lo lắng và áp lực. Ca khúc có nhiều từ vựng mới phải hát nhanh và phát âm đúng. Thậm chí, có lúc tôi không biết phải xử lý ca khúc này như nào", cô bày tỏ.

Ngô Thiến đồng cảm trước áp lực của Chi Pu. "Đối với Chi Pu, đây thực sự là ca khúc khó, vì nhịp nhanh và phải hát bằng tiếng Trung. Cô ấy mới đến đây một thời gian nên tôi cũng lo về phần lời", cô nói.

Mặc dù chăm chỉ tập luyện nhưng Chi Pu vẫn gặp nhiều khó khăn. Cô cho biết, tiếng Trung không phải là thế mạnh, cộng với phần lời khó và phải hát ở nhịp nhanh khiến Chi Pu loay hoay xử lý ca khúc.

Hiểu được áp lực Chi Pu đang gặp phải, các tỷ tỷ đã động viên để nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tập luyện cho vòng công diễn 3.

Từ tập 1 đến nay, Chi Pu luôn giữ thứ hạng cao trong chương trình. Dù gặp trở ngại giao tiếp vì không biết tiếng Trung, Chi Pu vẫn luôn cởi mở và cố gắng trong các phần trình diễn.