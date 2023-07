Nhóm nhạc mới bước ra từ chương trình Tỷ tỷ đạp gió 2023 gồm 11 thành viên: Ella, Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, A-Lin, Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn.

Đêm chung kết diễn ra 3 vòng đấu. Vòng thứ nhất đội trưởng Ella - Tạ Na - Amber trình diễn ca khúc Điều gì đã khiến tôi gặp được người như bạn. Kết thúc vòng 1 đấu đội trưởng, chiến thắng thuộc về Ella.

Tiết mục 'Điều gì đã khiến tôi gặp được người như bạn':

Ở vòng hai, 6 tỷ tỷ được được chia ra làm 3 đội. Việc lựa chọn ca khúc biểu diễn của các đội ở vòng hợp tác do khán giả quyết định. Theo đó, Chu Châu kết hợp với Lưu Tích Quân biểu diễn ca khúc Say so. Maria kết hợp với Cung Lâm Na biểu diễn ca khúc Năm tháng.

Lượt đấu cuối cùng của vòng 2 là màn kết hợp của Chi Pu và Lưu Nhã Sắt trong ca khúc Who's that girl. Phần điệp khúc của bài hát mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Thông qua phần trình diễn, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt muốn truyền tải thông điệp: Vượt qua sợ hãi và tiến đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Ở cuối tiết mục, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt bị ngăn cách bởi bức tường. Cả hai chạy về phía nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Điều này đã khiến cho Chi Pu bật khóc ngay trên sân khấu đêm chung kết. Trong khi đó, Lưu Nhã Sắt cũng rưng rưng. Đây không phải là tiết mục sôi động khuấy đảo trường quay, nhưng cả 2 đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Chiến thắng chung cuộc vòng 2 đấu 1-1 thuộc về Chu Châu, Maria và Chi Pu.

Chi Pu và Lưu Nhã Sắt trong tiết mục 'Who's that girl':

Sang vòng đấu thứ 3 trình diễn nhóm, đội đầu tiên thể hiện ca khúc For every girls bao gồm: Amber - Tôn Duyệt - Trần Ý Hàm - Lư Tĩnh San - Gina - Đường Bá Hổ. Đội Tạ Na bao gồm A-Lin - Tăng Khả Ny - Giả Tịnh Văn - Uông Tiểu Mẫn biểu diễn ca khúc Why oh why. Đội Ella xuất hiện cuối cùng trong vòng 3 gồm Cù Dĩnh - Trương Gia Nghê - Thái Thiếu Phân biểu diễn ca khúc Tuyệt thế vũ cơ.

Đội Amber với 912 điểm giành được chiến thắng trong vòng 3 đấu nhóm. Đội Tạ Nạ xếp ở vị trí thứ 2 với 907 điểm, đội Ella sở hữu 886 điểm xếp ở vị trí thứ 3.

Kết thúc 3 vòng đấu, Ella, Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, A-Lin là những thành viên góp mặt vào nhóm nhạc bước ra từ chương trình. Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na, Giả Tịnh Văn là 3 tỷ tỷ chiến thắng số phiếu bình chọn của khán giả cũng góp mặt trong nhóm nhạc.

Hành trình tham gia Tỷ tỷ đạp gió 2023 của Chi Pu nhận được sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước. Mặc dù gặp khó khăn về ngôn ngữ, nhưng Chi Pu luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi phần thi. Việc cô xếp ở vị trí thứ 6 và góp mặt trong nhóm nhạc là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong đêm chung kết, Chi Pu chia sẻ: "Tỷ tỷ đạp gió 2023 đã giúp cho cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình. Cảm ơn tất cả mọi người", Chi Pu chia sẻ.

Ella là quán quân 'Tỷ tỷ đạp gió' 2023:

Nhờ đạt thành tích cao nhất, Ella sẽ ra mắt nhóm nhạc ở vị trí center (quan trọng bậc nhất của nhóm). Kết quả vòng chung kết không gây bất ngờ, bởi trước đó cô được nhiều khán giả đánh giá cao.

Chia sẻ về quá trình tham gia Tỷ tỷ đạp gió 2023, Ella xúc động cho biết thời gian qua vất vả và áp lực. "Tôi tin các tỷ tỷ đều có cảm nhận như vậy. Khi đứng tại sân khấu này, tôi nhớ 3 tháng trước chúng ta đứng trong hậu trường theo dõi phần trình diễn của nhau. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi nhìn thấy sự sợ hãi và áp lực của bản thân và các tỷ tỷ.

Chúng ta đều gặp những khó khăn giống nhau, đều là người dũng cảm tiến về trước. Nếu có khó khăn hay gặp trắc trở trong cuộc sống chỉ cần mọi người nhớ đến mùa hè 2023. Tôi tin khi nhớ về Tỷ tỷ đạp gió 2023, mọi người sẽ không bao giờ cô đơn", Ella trải lòng.