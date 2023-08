Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi đến trụ sở Công an phường Thanh Sơn (TP. Phan Rang - Tháp Chàm). Đã hơn 9 giờ tối, nhưng lực lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường cùng một số CBCS Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm vẫn tập trung thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho người dân.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an phường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, gần hai tháng qua, anh chị em CBCS Công an phường đã trực 100% quân số cùng với sự hỗ trợ của các cán bộ, đoàn thể, khu phố, tập trung thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt VNeID cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Anh chị em chia tổ thay phiên nhau trực tại cơ quan và đến tận nhà dân để tuyên truyền, hỗ trợ giúp đỡ kích hoạt VNeID, nhắc nhở, vận động công dân đúng độ tuổi đến trụ sở Công an phường làm CCCD. Đến nay, toàn phường có gần 80% người dân kích hoạt VNeID mức độ 1 và mức độ 2. Dù khó khăn, vất vả nhưng anh chị em không quản ngại, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến dịch đề ra.

Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (2 dự án) và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), với vai trò cơ quan thường trực, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu cụ thể; huy động sức mạnh của toàn ngành, trong đó giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm cơ quan đầu mối chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở bám sát từng chỉ tiêu nhiệm vụ triển khai thực hiện một cách khoa học, linh động; đặc biệt chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công an tỉnh luôn sâu sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ của từng đơn vị; đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời động viên phát huy những kết quả đạt được, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức...

Qua đó đã khích lệ, động viên đội ngũ CBCS nỗ lực, không quản ngại ngày đêm khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với các giải pháp tích cực, khoa học, đồng bộ đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, bảo đảm tiến độ kế hoạch thực hiện 2 dự án và Đề án 06 theo từng giai đoạn cụ thể. Hiện toàn tỉnh đã thu thập, đồng bộ dữ liệu dân cư của 184.371 hộ/745.465 nhân khẩu (thường trú) vào hệ thống theo quy trình 4 bước, đạt 100%; dữ liệu dân cư luôn được duy trì “đúng, đủ, sạch, sống”; đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD 561.747/561.747 trường hợp, đạt 100%; đã kích hoạt trên 237.000 tài khoản, đạt 64,23%, trong đó có 20 xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt VNeID trên địa bàn.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2023 giải quyết 81.972/103.513 hồ sơ/11 dịch vụ công thiết yếu của ngành, đạt 79,19%. Thời gian qua, Công an tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện 2 dự án và Đề án 06.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh cho biết thêm: Việc thực hiện 2 dự án và Đề án 06 vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. Công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung các các giải pháp, phát huy vài trò nòng cốt, tích cực tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện 2 dự án và Đề án 06 với quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất.

Riêng đối với lực lượng trong ngành, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ; tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, hiện đại; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật.

Bố trí, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin bảo đảm về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong tổ chức thực hiện 2 dự án và Đề án 06.

Ngoài ra, Công an tỉnh tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên nền tảng dữ liệu dân cư với nhiều hình thức phù hợp, phong phú, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về tiện ích, lợi ích của ứng dụng định danh điện tử để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả... góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Theo Uyên Thu (Báo Ninh Thuận)