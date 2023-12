Sáng 15/12, Trung tá Đỗ Đức Khoa, Trưởng Công an phường Kim Liên cho biết: “Trung tá Nguyễn Thành, cán bộ công an phường bị đối tượng Trần Quang Diện đâm trọng thương, đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật, sức khỏe dần ổn định. Công an phường cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc sức khỏe Trung tá Nguyễn Thành”.

Các cán bộ chiến sĩ tham gia khống chế đối tượng dùng dao đe dọa người dân. Ảnh L.N.

Đề cập quá trình xảy ra vụ việc, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Kim Liên chia sẻ: “Vào khoảng 15h ngày 14/12, có tin báo về việc một thanh niên cầm dao đe dọa, gây rối đòi lấy tiền tại quán ốc trên phố Đông Tác, phường Kim Liên.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an phường Kim Liên đã phân công tổ công tác gồm 4 người: Trung tá Nguyễn Thành, Thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Phạm Tuấn Hùng và Vũ Minh Đức tới hiện trường xác minh, giải quyết.

Tới nơi, Trung tá Nguyễn Thành và Thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Công an phường thấy nam thanh niên đang cầm dao đe dọa, nên yêu cầu đối tượng hạ dao, nhưng đối tượng không nghe lao vào định tấn công người dân.

Trung tá Nguyễn Thành và các chiến sĩ trong tổ công tác đã quyết liệt lao vào trấn áp đối tượng. Diên manh động, liều lĩnh khi quyết đâm nhiều nhát vào Trung tá Thành".

Trần Quang Diện tại cơ quan công an. Ảnh L.N.

Trung tá Đỗ Đức Khoa, Trưởng Công an phường đánh giá: "Hành động kịp thời, dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ Công an phường Kim Liên, quyết tâm trấn áp tội phạm, bảo vệ sự an toàn của nhân dân, không ngại hiểm nguy tính mạng, đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Trước đó, vào tối 14/12, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Trần Quang Diện (SN 1991, ở xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), kẻ dùng dao đâm bị thương Trung tá Nguyễn Thành.