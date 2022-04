Chiến sĩ công an ở Đà Lạt trả lại 300 triệu đồng nhặt được của người đi mua đất đánh rơi

Chiều 15/4, Trung tá Đỗ Ngọc Hà, Trưởng Công an phường 1, TP Đà Lạt, cho biết hôm nay đơn vị đã tổ chức trao trả 300 triệu đồng cho anh Đỗ Quốc Anh, 30 tuổi, quê TP.HCM, bị đánh rơi.

Đại úy Nguyễn Đứ Dũng, Phó Công an phường 1, TP Đà Lạt trao trả lại 300 triệu đồng nhặt được cho người bị rơi

Sáng nay, Đại úy Nguyễn Đức Dũng (Phó Công an phường 1), cùng cán bộ chiến sĩ đi tuần tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Khi qua khu Hòa Bình, họ phát hiện túi vải màu đen nằm ở xe tải nhỏ. Kiểm tra bên trong, anh Dũng thấy có nhiều cọc tiền mệnh giá 200.000 – 500.000 đồng, đã cầm về đơn vị, báo cáo sự việc với lãnh đạo Công an phường 1 cùng công an thành phố.

Qua kiểm đếm, số tiền trong túi vải được xác định 300 triệu. Sau khi đăng thông tin, công an phường đã tìm được chủ sở hữu là anh Quân, sơ ý đánh rơi số tiền này trên chiếc xe tải nhỏ vào tối hôm trước, khi cùng các bạn đi chơi.

“Số tiền này được tôi mang từ TP.HCM lên Đà Lạt để đặt cọc tiền mua đất, nếu mất không biết làm sao”, anh Quân nói, và bày tỏ lòng cám ơn của mình tới Đại úy Dũng cũng như lãnh đạo Công an phường 1.

Xuân Ngọc