Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Ngày 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có hành động dũng cảm cứu người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Đại úy Thái Ngô Hiếu được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, khen ngợi vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là hành động nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đại úy Thái Ngô Hiếu. Ảnh: Công an Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc; thư khen của Bí thư Tỉnh uỷ và bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh đối với chiến sĩ công an Thái Ngô Hiếu

Đại úy Ngô Thái Hiếu trực tiếp cứu được 4 người bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch ngày 10/4 tại bãi biển thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hành động mưu trí, dũng cảm của anh Thái Ngô Hiếu đã cứu được tính mạng của 4 người đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời. Hành động anh hùng giữa đời thường đó cũng đã giúp cho 4 gia đình, 4 dòng họ tránh khỏi đau thương, mất mát, mang lại cho xã hội một cuộc sống an ninh, an toàn hơn.

Được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân cả nước khen ngợi, biểu dương; có tác dụng nêu gương trong toàn lực lượng công an nhân dân, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Trong quá trình công tác, Đại uý Hiếu đã từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, trục vớt 1 xe tải cùng nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới giếng sâu và lòng sông. Năm 2021, Đại úy Hiếu là điển hình trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy được Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an khen thưởng.

Trần Thường