Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo

Tiếp tục về câu chuyện nhiều sàn forex, tiền ảo trái phép vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang và Hải Dương triệt phá trong thời gian gần đây, tại cơ quan công an các đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu trò lừa đảo của các sàn tự xưng.

Người đàn ông này ở tỉnh Bắc Giang đã tin tưởng vào cam kết nhận lãi lên đến 240%/năm khi tham gia vào sàn đầu tư XTGWORLD.COM. Sau 3 tháng đầu tư, lãi đâu không thấy, mà số tiền gần 1,3 tỷ đồng của người này đang có nguy cơ bị mất khi hiện này sàn đã bị khóa.

"Đối tượng tư vấn là anh chị đầu tư chúng tôi cam kết sẽ bảo toàn vốn cho anh chị và cam kết lợi nhuận đấy anh chị sẽ hưởng. Hiện tại không rút được, tôi có liên hệ với người giới thiệu tôi nhưng không liên lạc được", anh Nguyễn Văn Quang - người tham gia mô hình XTGWORLD.COM cho hay.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế. Tự phát hành đồng tiền XTG để làm công cụ lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Vũ Thanh Tùng nói: "Hiện tại đồng XTG không có giá trị do chúng em lập nên và không có giá trị pháp lý về tiền tệ ở Việt Nam".

"Nhiều đối tượng còn ngoan cố, cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình bằng việc trình bày mình cũng là một trong những người đầu tư và bị mất, giống như những nạn nhân", Trung tá Hà Đức Thân - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói.

Tương tự tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng lập nên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Vitsa cũng đã thừa nhận về hành vi lội kéo hàng nghìn người tham gia với số tiền gần 2.000 tỷ đồng cũng là chiêu trò lừa đảo.

Với lời cam kết chơi là chắc thắng, phương thức chơi đơn giản là nộp tiền vào để dự đoán và đặt lệnh "lên xuống" "mua bán" các cặp tiền điện tử, nếu dự đoán đúng tài sản sẽ gấp đôi, gấp ba, dự đoán sai sẽ mất hết toàn bộ. Sàn Vitsa cũng được xây dựng theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng "khủng" cho người giới thiệu.

"Đặt đại lý thì mình được hưởng 1% khối lượng giao dịch của F1; hưởng 0,5% khối lượng F2 và chia đôi cho đến hết F7", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo tài liệu điều tra của công an, những mô hình loại này là một dạng hình thức đánh bạc, là chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng tự lập nên sàn để dụ người chơi tham gia bởi những cam kết lợi nhuận. Đối tượng cầm đầu còn can thiệp và điều khiển được các lệnh thắng thua tùy ý, do vậy cuối cùng những người tham gia sẽ khó mà có cơ hội kiếm tiền.

(Theo VTV)