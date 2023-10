Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình việc điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý các bộ ngành cầu làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết sửa đổi quy định “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về giá, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT cần tiếp tục làm rõ đề xuất tăng phí dịch vụ đăng kiểm (Ảnh : N.Huyền)

Trường hợp ban hành Nghị định, sửa đổi bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn, phải bảo đảm theo đúng quy định của Điều 146, Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cần làm rõ khái niệm, phạm vi “dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải” và “dịch vụ kiểm định xe cơ giới” theo quy định. Trên cơ sở đó, rà soát, thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung cũng như xác định cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ trình, bảo đảm tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ.

Trước đó vào đầu tháng 7, Cục Đăng kiểm đề xuất Bộ GTVT trình Bộ Tài chính điều chỉnh tăng mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, với mức tăng từ 26-28%.

Song song đó, Cục Đăng kiểm cũng đề xuất chuyển dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lý do đưa ra đề xuất trên được Cục Đăng kiểm lý giải là do số lượng các đơn vị đăng kiểm tư nhân tăng nhanh làm tăng tính chất cạnh tranh của thị trường cung cấp dịch vụ kiểm định xe. Hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới chủ yếu do các đơn vị đăng kiểm tư nhân cung cấp, chiếm 68,3% số lượng các trung tâm đăng kiểm.

Thêm vào đó, theo quy định hiện hành, dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh. Nên cần chuyển từ Nhà nước định giá cụ thể sang Nhà nước chỉ quy định giá trần là phù hợp.

Quá trình Bộ GTVT lấy ý kiến, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đều ủng hộ phương án này. Tuy nhiên, do Luật giá hiện hành vẫn quy định giá dịch vụ kiểm định xe là giá cụ thể.

“Trường hợp Bộ GTVT đề xuất áp dụng hình thức Nhà nước định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định phương tiện kiểm định xe cơ giới cần ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 149/2016 quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, để đảm bảo phù hợp”- Bộ Tư pháp nêu quan điểm.

Với ý kiến trên, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 149 theo trình tự, thủ tục rút gọn để điều chỉnh hình thức Nhà nước định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa” cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ GTVT cũng cho rằng quy định trên là phù hợp với Luật giá vừa được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.