Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng, vấn đề học phí đại học và giáo dục nghề nghiệp phải được nghiên cứu và có lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81 ngày 27/8/2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn trình Chính phủ trước 30/5/2023 để địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạo có căn cứ quyết định thời điểm, mức thu học phí năm học 2023 - 2024. Cần đánh giá một cách căn cơ, tổng thể, toàn diện để đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, có các cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, địa bàn khó khăn để đảm bảo thực hiện chủ trương nhân văn trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi, tập trung ngân sách phát triển giáo dục ở những khu vực khó khăn, cấp bù phần học phí tăng thêm của mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với nhóm đối tượng chính sách khó khăn. Đối với học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp...