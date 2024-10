Chuỗi sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp “lên mây”

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ Cloud đã trở thành một trong những xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí, Cloud còn mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, đi kèm với các lợi ích đó, các doanh nghiệp cũng đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến chi phí duy trì, bảo mật và tối ưu hóa hiệu quả.

Chuỗi webinar do CMC Telecom tổ chức, với phiên đầu tiên vào ngày 24/10/2024 - chủ đề “Giải pháp Cloud cho doanh nghiệp Việt Nam: Cơ hội, thách thức & giải pháp”, sẽ là cơ hội quý giá để các SMEs hiểu rõ hơn về các giải pháp Cloud, cũng như nắm bắt các kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia hàng đầu.

Webinar số đầu tiên được CMC Telecom tổ chức vào ngày 24/10/2024 trên nền tảng online thu hút gần 200 người tham dự

Sự kiện sẽ tập trung vào việc giải quyết các thách thức mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải khi chuyển dịch lên nền tảng đám mây. Một trong những thách thức hàng đầu mà các SMEs lo ngại là vấn đề chi phí và bảo mật thông tin trước những sự tấn công bề mặt. Mặc dù Cloud giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu, nhưng nếu không được quản lý hiệu quả, các khoản phí duy trì, đặc biệt là khi sử dụng vượt mức, có thể gây áp lực lớn. Đặc biệt, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là mối quan tâm không thể bỏ qua. Với khối lượng lớn thông tin nhạy cảm của khách hàng được lưu trữ trên đám mây, SMEs phải đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo mật.

Giải pháp cho vấn đề bảo mật và dịch vụ Cloud

Tại phiên đầu tiên, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của CMC Telecom đã phân tích các rủi ro như rò rỉ dữ liệu (Data Breach), tuân thủ (Compliance Violation) và bề mặt tấn công (Attack Surface). Để giải quyết vấn đề rò rỉ dữ liệu, CMC Telecom cung cấp các giải pháp bảo mật dữ liệu toàn diện, bao gồm mã hóa thông tin và quản lý truy cập (IAM) nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm nhập từ cả yếu tố con người lẫn các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó, việc phân đoạn mạng (Network Segmentation) cũng sẽ được giới thiệu như một biện pháp hiệu quả giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào các khu vực nhạy cảm.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp lo ngại về vi phạm quy định tuân thủ (compliance), CMC Telecom đề xuất giải pháp triển khai hệ thống "Effective Compliance" trong quá trình dịch chuyển lên Cloud. Đây là sự kết hợp giữa các biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý, giúp đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo mật và pháp lý.

Anh Nguyễn Quang Thịnh - Chuyên gia tư vấn CMC Cloud, CMC Telecom chia sẻ: "Trong quá trình triển khai Cloud cho nhóm doanh nghiệp SMB, thách thức lớn nhất mà họ gặp phải là việc quản lý tài nguyên và kiểm soát chi phí sử dụng Cloud. Ban đầu, việc thiếu quy trình rõ ràng dẫn đến việc sử dụng tài nguyên vượt mức, làm tăng chi phí vận hành. Bên cạnh đó, rủi ro bảo mật cũng là mối lo ngại lớn, đặc biệt là việc kiểm soát truy cập và đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không bị rò rỉ”.

Hai diễn giả sở hữu chuyên môn dày dặn chia sẻ kinh nghiệm và những ví dụ thực tế đi cùng giải pháp đến từ CMC Telecom

Vấn đề bảo mật API (Insecure API) cũng là một thách thức mà nhiều SMEs phải đối mặt. Để giải quyết, CMC Telecom giới thiệu giải pháp WAAP (Web Application and API Protection), giúp bảo vệ toàn diện ứng dụng web và API khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn. WAAP không chỉ đảm bảo an toàn cho các ứng dụng mà còn giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng có cơ hội gây thiệt hại.

Việc thiếu hụt kỹ năng quản lý công nghệ thông tin có thể là rào cản đối với nhiều SMEs. Vì vậy, trong suốt quá trình triển khai Cloud, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ đội ngũ chuyên gia của CMC Telecom. Họ sẽ cùng doanh nghiệp xây dựng các quy trình bảo mật, đánh giá và tối ưu hóa tài nguyên Cloud một cách hiệu quả nhất. Từ đó, SMEs không chỉ yên tâm về an toàn dữ liệu mà còn có thể tập trung phát triển kinh doanh mà không lo ngại về những phức tạp kỹ thuật.

CMC Telecom giới thiệu tổng quan về giải pháp của công ty cung cấp đến cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi chuyển dịch lên cloud thì các điểm có thể bị tấn công thường tăng lên đáng kể do kết nối với nhiều dịch vụ, tài nguyên, cũng như môi trường cloud thường phức tạp hơn so với on-premise. Các doanh nghiệp cần đánh giá kỹ lưỡng các điểm có thể bị tấn công thông qua các dịch vụ bảo mật như: kiểm định an ninh, rà quét lỗ hổng, kiểm thử xâm nhập… để đánh giá đầy đủ các bề mặt tấn công, cũng như có phương án khắc phục đảm bảo an toàn thông tin khi chuyển dịch lên cloud.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chuyên gia tư vấn giải pháp bảo mật CMC Telecom chia sẻ: "Trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, vấn đề an toàn thông tin không chỉ là một lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để các SMEs phát triển bền vững. CMC Telecom cung cấp những giải pháp bảo mật toàn diện, giúp SMEs yên tâm khi sử dụng dịch vụ Cloud, đồng thời bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa từ không gian mạng".

“CMC Telecom luôn hướng đến trở thành đối tác tin cậy hỗ trợ SMEs chuyển đổi số thành công”, đại diện CMC Telecom chia sẻ.

Thúy Ngà