Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng nhất hiện nay BlackPink sẽ tổ chức concert tại Việt Nam vào ngày 29-30/7. Sau nhiều ngày chờ đợi, sơ đồ và giá vé chính thức của concert này đã được BTC công bố ngày 4/7. Nhiều khán giả háo hức được nhìn tận mặt sơ đồ sân khấu để lựa chọn hạng vé phù hợp.

Concert Born Pink của BlackPink diễn ra ngày 29-30/7 tới tại Sân vận động Mỹ Đình.

Theo đó, Ban tổ chức chia SVĐ Mỹ Đình thành 8 khu vực với mức giá khác nhau. Sơ đồ và giá vé chính thức của sự kiện khác xa với sơ đồ và giá vé giả được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Trong đó, khu vực CAT 5 có giá vé thấp nhất là 1,2 triệu đồng. Giá vé các khu CAT 4, CAT 3, CAT 3, CAT 1 lần lượt là 1,8 triệu đồng, 3,8 triệu đồng, 5,8 triệu đồng, 6,8 triệu đồng. Khu Platimum có giá vé 7,8 triệu đồng và cao nhất là khu VIP với 9,8 triệu đồng.

Giá vé VIP không bao gồm soundcheck (xem tổng duyệt trước khi concert chính bắt đầu). Thay vào đó, phúc lợi của vé VIP là bộ photocard độc quyền, merchandise độc quyền (quần, áo, mũ,...) và ưu tiên check-in (vào sân sớm).

Giá vé concert Born Pink tại Singapore ở mức 2,9-6,9 triệu đồng, tại Thái Lan dao động từ 1,8-9,8 triệu đồng nên mức giá tại Việt Nam cũng đã được dự đoán từ trước sẽ từ 2-10 triệu đồng.

Qua sơ đồ sân khấu, concert ở Hà Nội phần lớn là vé ngồi, thay vì vé đứng. Tại các quốc gia concert từng đi qua như Thái Lan và Singapore, vé đứng chiếm đa số để khán giả trẻ thể hiện yêu thích sự gần gũi, tương tác với nghệ sĩ và trải nghiệm không gian sân khấu.

Thông báo chính thức về giá vé của concert Born Pink ở Hà Nội.

Sơ đồ sân khấu tại Bangkok và Singapore

Trưa 4/7, danh sách bài hát trong concert Born Pink tại SVĐ Mỹ Đình cũng được công bố. Theo danh sách này, các thành viên nhóm BlackPink không trình diễn solo. Nhóm sẽ biểu diễn 13 bài gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don’t Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream.

Nhóm nhạc nữ BlackPink.

Concert Born Pink của BlackPink diễn ra ngày 29-30/7 tới tại SVĐ Mỹ Đình. Dự kiến mỗi ngày, BTC sự kiện phát ra 26.000 vé.

Hảo Hảo