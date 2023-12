{"article":{"id":"2223470","title":"Chợ huyện gần 40 tỷ đồng, chỉ 3 tiểu thương bám trụ","description":"Mặc dù được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang thuận tiện nhưng chợ huyện Pơng Drang (Krông Búk, Đắk Lắk) chỉ có 3 tiểu thương bám trụ. Trong khi chợ cũ gần đó lẽ ra phải đóng cửa nhưng thất bại.","contentObject":"<p><strong>Chợ mới hạ tầng đồng bộ vẫn vắng hoe</strong></p>

<p>Chợ Pơng Drang (thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk) được UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định chủ trương đầu tư theo văn bản số 2764/QĐ-UBND ngày 4/10/2017. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ HTC.</p>

<p>Chợ Pơng Drang nằm ngay trung tâm thị trấn huyện Krông Búk, cạnh Quốc lộ 14 nên rất thuận tiện cho hoạt động giao thương buôn bán. Đây là chợ hạng II, được xây dựng trên tổng diện tích hơn 8.814 với tổng mức đầu tư 37,5 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.</p>

<p>Chợ huyện có 312 điểm kinh doanh, trong đó nhà chợ chính có 140 vị trí, diện tích xây dựng 1.810m2; nhà chợ bán hàng tươi sống 76 vị trí, diện tích 830m2; có 7 dãy kiốt bán hàng xung quanh chợ với 96 kiốt; sân bán hàng ngoài trời có diện tích 510,5m2.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-1-1-462.jpg?width=768&s=GSHDaMgJ0bSR7ggotJK6mQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-1-1-462.jpg?width=1024&s=SM95VvVGyJFRzLyNuDCD8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-1-1-462.jpg?width=0&s=EkitlBI8t6ziYni5LzCoyA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-1-1-462.jpg?width=768&s=GSHDaMgJ0bSR7ggotJK6mQ\" alt=\"W-cho-pong-drang-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-1-1-462.jpg?width=260&s=BMaRhZgtzUgfucE5y7KAxQ\"></picture>

<figcaption>Chợ Pơng Drang được đầu tư đồng bộ hạ tầng (Ảnh: Trần Hoàn).</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài khu vực kinh doanh buôn bán còn có Văn phòng Ban quản lý chợ, nhà đặt máy bơm PCCC, nhà đặt máy phát điện, khu xử lý nước thải, hệ thống vỉa hè, cây xanh, sân đường nội bộ, bãi để xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.</p>

<p>Việc xây dựng chợ Pơng Drang nhằm mục đích ổn định và phát triển thương mại, dịch vụ của trung tâm huyện Krông Búk. Chợ có hạ tầng hoàn chỉnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân trong khu vực; góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho các hộ tiểu thương.</p>

<p>Do đó, dù được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, thuận tiện nhưng chợ Pơng Drang hiện chỉ có 3 tiểu thương bám trụ.</p>

<p>Trong khu vực bố trí 140 gian hàng, chỉ có duy nhất một tiệm may vá hoạt động. Chị L.T.H. (41 tuổi) cho biết, do chợ không hoạt động nên ít người biết đến, chủ yếu là khách quen. Cũng vì chợ không họp nên chị không dám mua sắm đồ để bán mà chỉ sửa quần áo. Ngày nhiều kiếm được trên trăm bạc, ngày ít được vài chục, cũng có ngày ngồi không.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-2-1-463.jpg?width=768&s=t8nmD_ulOjFbf0n8rEa6Xg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-2-1-463.jpg?width=1024&s=QEC_wHf5GMOa_8QoxjpuCQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-2-1-463.jpg?width=0&s=DIXs7ugoHfd3CWozxhLdQw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-2-1-463.jpg?width=768&s=t8nmD_ulOjFbf0n8rEa6Xg\" alt=\"W-cho-pong-drang-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-2-1-463.jpg?width=260&s=MW45lPRaT2zQ0reCQ90aCA\"></picture>

<figcaption>Khu nhà chợ chính có 140 kiốt nhưng chỉ có vài tiểu thương bám trụ (Ảnh: Trần Hoàn).</figcaption>

</figure>

<p>Chị H. cho hay, những tưởng chợ trung tâm của huyện sẽ sầm uất nên đã mua kiốt với giá gần 170 triệu đồng, giờ mỗi tháng chỉ thu được trên 2 triệu đồng, không biết đến bao giờ mới lấy lại vốn.</p>

<p>Bà B.T.T. (62 tuổi) cũng không khấm khá gì hơn. Bà mở cửa hàng thuốc tây với mong muốn có thu nhập ổn định. Nào ngờ, chợ không họp, thuốc không bán được, hết hạn phải tiêu huỷ mất gần 30 triệu đồng.</p>

<p><strong>Không thể đóng cửa chợ cũ: Huyện 'đá' xuống, xã đẩy lên</strong></p>

<p>Tháng 9/2021, chợ Pơng Drang hoàn thành và đi vào hoạt động, các kiốt trong chợ hầu hết đã có chủ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, các tiểu thương lần lượt rời bỏ chợ mới, trở về họp tại chợ cũ. Từ đó đến nay, huyện Krông Búk nhiều lần ban hành kế hoạch đóng cửa chợ, chính quyền địa phương cũng nhiều lần ra quân giải toả nhưng đều thất bại.</p>

<p>Theo báo cáo của UBND huyện Krông Búk, chợ Pơng Drang không có ban quản lý, chưa có các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống thống PCCC, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải, không có bãi để xe; các quầy sạp, kiốt trong chợ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, chợ này không đủ diện tích và không nằm trong quy hoạch xây dựng đô thị Pơng Drang.</p>

<p>“Chợ cũ không đáp ứng được các điều kiện, yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hộ tiểu thương, cho khách hàng. Do đó, không đủ các điều kiện để tiếp tục hoạt động.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-3-1-464.jpg?width=768&s=eU7kwf-sVmHN1oNDgcw29Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-3-1-464.jpg?width=1024&s=VBLxdoI52lKS719LN_lHzw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-3-1-464.jpg?width=0&s=1RdYlyHgYfqcP_iwwrbMtA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-3-1-464.jpg?width=768&s=eU7kwf-sVmHN1oNDgcw29Q\" alt=\"W-cho-pong-drang-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-cho-pong-drang-3-1-464.jpg?width=260&s=GVFZj_Won_23Gno5ioIDYA\"></picture>

<figcaption>Sau khi mua kiốt, nhiều tiểu thương đã đầu tư lắp đặt thiết bị, nâng cấp tiện nghi nhưng rồi cũng phải đóng cửa (Ảnh: Trần Hoàn).</figcaption>

</figure>

<p>Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, cho biết, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thị trấn Pơng Drang giải tỏa các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán không đúng quy hoạch, không đúng quy định tại thị trấn.</p>

<p>Ông Phan Hoàng Lâm cho rằng, theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ thì trách nhiệm giải tỏa các chợ tự phát, đóng cửa chợ cũ thuộc về chính quyền thị trấn Pơng Drang, huyện không thể làm thay.</p>

<p>“Theo kế hoạch, ngày 6/12, chính quyền thị trấn phải ra quân giải quyết, nếu không huyện sẽ tổ chức họp và đề xuất phương án xử lý”, ông Lâm nói. Ngày 7/12, UBND huyện tiếp tục có công văn hoả tốc yêu cầu UBND thị trấn Pơng Drang nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo về huyện để theo dõi, chỉ đạo.</p>

<p>Còn ông Lục Duy Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Pơng Drang, lại khẳng định, chính quyền địa phương đã 6 lần ra quân giải toả các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán không đúng quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt thì người dân đưa hàng hoá vào nhà, lực lượng rời đi thì họ lại mang ra bày bán.</p>

<p>Theo ông Phương, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan, ban ngành bởi việc người dân dừng đỗ phương tiện trên đường thì chính quyền địa phương không có thẩm quyền xử phạt.</p>

<p>Còn về chợ cũ, ông Phương thông tin, nhiều lần huyện yêu cầu thị trấn đóng cửa nhưng thị trấn không có cơ sở để thực hiện vì chưa giải quyết xong việc đền bù cho người dân.</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 99.9859%; background-color: #c2e0f4;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.0055%; text-align: left;\"><strong>Tại văn bản thông báo kết luận ngày 3/11 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để chợ Pơng Drang mới đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu huyện Krông Búk khẩn trương tính toán, xây dựng phương án di dời theo lộ trình, thời gian phù hợp; đối với các hộ tiểu thương không đồng thuận vào chợ mới thì thực hiện phương án cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, huyện Krông Búk lại triển khai một cách thiếu quyết liệt, kém hiệu quả.</strong></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702085002026\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2223619\"><a href=\"/song-giua-kho-vang-xanh-nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-van-ngheo-2223619.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/song-giua-kho-vang-xanh-nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-van-ngheo-1366.jpg?width=0&s=dPlojUfQMK6j0sembitO8Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/song-giua-kho-vang-xanh-nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-van-ngheo-1366.jpg?width=260&s=fE69J_rv71ge8KTUA5UcJA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/song-giua-kho-vang-xanh-nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-van-ngheo-2223619.html\">Sống giữa kho ‘vàng xanh’, người dân vùng cao Thanh Hóa vẫn nghèo</a><span class=\"summary__content-desc\">Thanh Hóa là địa phương có diện tích trồng tre, luồng nhiều nhất cả nước. Kinh tế từ cây lâm sản này chỉ giải quyết được cái khó khăn trước mắt, người dân vẫn chưa thể làm giàu.</span></div>

Nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be lần đầu lọt top 10 báo cáo trải nghiệm khách hàng xuất sắc (CEE) 2023 của Việt Nam. Be là thương hiệu bứt phá khi tăng 57 bậc so với năm 2022. Loại lá cây này còn mang về nguồn thu ngoại tệ lớn. Ở Mỹ, lá nguyệt quế được bán với giá 1,5-2 triệu đồng/kg.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loai-la-dan-da-cua-viet-nam-sang-my-gia-2-trieu-dong-kg-2224902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/loai-la-dan-da-cua-viet-nam-sang-my-gia-2-trieu-dongkg-361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:30:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224702","title":"Tưng bừng mua sắm cuối năm cùng Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích","description":"Từ ngày 7/12/2023, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích chính thức đưa vào hoạt động khu vực tầng 1 với các thương hiệu nổi tiếng như Phúc Long, Owndays, Levi’s, Skechers.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tung-bung-mua-sam-cuoi-nam-cung-thiso-mall-truong-chinh-phan-huy-ich-2224702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tung-bung-mua-sam-cuoi-nam-cung-thiso-mall-truong-chinh-phan-huy-ich-867.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224532","title":"Khách ngoại ưa chuộng, bán 3 loại rau thu về 90 triệu USD","description":"Được khách ngoại ưa chuộng, chỉ trong 10 tháng xuất khẩu ớt, cải thảo và súp lơ đã thu về hơn 90 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-ngoai-ua-chuong-ban-3-loai-rau-thu-ve-90-trieu-usd-2224532.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/khach-ngoai-ua-chuong-ban-3-loai-rau-thu-ve-90-trieu-usd-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224784","title":"Liên tiếp bắt giữ thực phẩm bẩn dịp cuối năm","description":"Cuối năm là dịp nhiều thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tuồn vào thị trường tiêu thụ, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Gần đây, nhiều vụ thực phẩm bẩn liên tiếp bị phát hiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-tiep-bat-giu-thuc-pham-ban-dip-cuoi-nam-2224784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lien-tiep-bat-giu-thuc-pham-ban-dip-cuoi-nam-1192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224231","title":"Mắc kham gây sốt ‘chợ mạng’, giá bán đắt gấp đôi","description":"Mắc kham có vỏ bên ngoài ngọt, ăn giòn tan với vị chua chát ban đầu và ngọt hậu... giống như ngậm viên ô mai khiến hội chị em mê mẩn. Loại quả rừng này bất ngờ gây sốt trên “chợ mạng”, giá bán đắt gấp đôi.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mac-kham-gay-sot-cho-mang-gia-ban-dat-gap-doi-2224231.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mac-kham-gay-sot-cho-mang-gia-ban-dat-gap-doi-775.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224810","title":"Giá xăng dầu hôm nay 9/12/2023 duy trì đà tăng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 9/12/2023 trên thị trường quốc tế duy trì đà tăng từ 2 phiên trước. Giá dầu Brent vững ở mốc 75 USD/thùng, giá dầu WTI hướng mức 71 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-9-12-2023-duy-tri-da-tang-2224810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gia-xang-dau-hom-nay-9122023-duy-tri-da-tang-1248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224521","title":"Sunhouse tiên phong sản xuất nồi chiên không dầu tại Việt Nam","description":"Tại nhà máy Sunhouse Việt Nam, từ những hạt nhựa, tấm kim loại thô, bằng bàn tay, khối óc của người Việt, nồi chiên không dầu Made in Việt Nam trở thành sản phẩm thiết yếu trong căn bếp Việt và đủ cả tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-truong-my-don-nhan-noi-chien-khong-dau-sunhouse-made-in-viet-nam-2224521.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sunhouse-tien-phong-san-xuat-noi-chien-khong-dau-tai-viet-nam-426.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224453","title":"Hợp tác ứng dụng công nghệ dữ liệu đa nền tảng nâng tầm trải nghiệm du lịch","description":"LynkiD và Sun World vừa ký kết hợp tác chiến lược, tiên phong áp dụng công nghệ dữ liệu đa nền tảng, ứng dụng chăm sóc khách hàng sáng tạo để nâng cao trải nghiệm, tối ưu quyền lợi cho khách hàng trên hành trình khám phá Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hop-tac-ung-dung-cong-nghe-du-lieu-da-nen-tang-nang-tam-trai-nghiem-du-lich-2224453.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hop-tac-ung-dung-cong-nghe-du-lieu-da-nen-tang-nang-tam-trai-nghiem-du-lich-243.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223619","title":"Sống giữa kho ‘vàng xanh’, người dân vùng cao Thanh Hóa vẫn nghèo","description":"Thanh Hóa là địa phương có diện tích trồng tre, luồng nhiều nhất cả nước. Kinh tế từ cây lâm sản này chỉ giải quyết được cái khó khăn trước mắt, người dân vẫn chưa thể làm giàu.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/song-giua-kho-vang-xanh-nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-van-ngheo-2223619.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/song-giua-kho-vang-xanh-nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-van-ngheo-1366.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224344","title":"Giá xăng dầu hôm nay 8/12/2023 bật tăng từ mức thấp nhất 6 tháng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 8/12/2023 trên thị trường quốc tế đi lên sau khi xuống mức thấp nhất 6 tháng. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm từ chiều qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-8-12-2023-bat-tang-tu-muc-thap-nhat-6-thang-2224344.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gia-xang-dau-hom-nay-8122023-bat-tang-tu-muc-thap-nhat-6-thang-1455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224267","title":"Sáng kiến giúp Lọc dầu Dung Quất tăng công suất đạt giải sáng tạo kỹ thuật","description":"Giải pháp kỹ thuật cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của BSR đã đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sang-kien-giup-loc-dau-dung-quat-tang-cong-suat-dat-giai-sang-tao-ky-thuat-2224267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/sang-kien-giup-loc-dau-dung-quat-tang-cong-suat-dat-giai-sang-tao-ky-thuat-1066.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224122","title":"3 ngày kiểm tra, thu giữ hàng trăm xe đạp, xe máy điện vi phạm","description":"Tổng kiểm tra 10 điểm kinh doanh trên địa bàn 4 tỉnh, thành: Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, TP.HCM, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm xe đạp, xe máy điện có dấu hiệu vi phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-ngay-kiem-tra-thu-giu-hang-tram-xe-dap-xe-may-dien-vi-pham-2224122.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/3-ngay-kiem-tra-thu-giu-hang-tram-xe-dap-xe-may-dien-vi-pham-929.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:21:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224221","title":"Khai trương đại siêu thị Emart thứ ba tại TP.HCM","description":"Đại siêu thị Emart Phan Huy Ích khai trương vào ngày 7/12/2023, tại tầng 1, Trung tâm thương mại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích (385 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khai-truong-dai-sieu-thi-emart-thu-ba-tai-tp-hcm-2224221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/khai-truong-dai-sieu-thi-emart-thu-ba-tai-tphcm-881.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224157","title":"Giá xăng RON 95 giảm lần thứ 4 liên tiếp","description":"Giá xăng dầu trong nước hôm nay (7/12) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm, trong đó xăng RON95 tiếp tục giảm lần thứ tư liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-ron-95-hom-nay-giam-lan-thu-4-lien-tiep-2224157.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gia-xang-ron-95-giam-lan-thu-4-lien-tiep-744.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224023","title":"Xu hướng ứng dụng tấm ốp đa năng sợi than tre","description":"Nếu như 7 năm trước là giấy dán tường, 5 năm trước là vải dán tường, thì một trong những xu hướng thiết kế nội thất hiện nay là tấm ốp tường, trần đa năng sợi than tre.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-huong-ung-dung-tam-op-da-nang-soi-than-tre-2224023.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/xu-huong-ung-dung-tam-op-da-nang-soi-than-tre-340.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223912","title":"Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm Kỹ thuật tàu bay của Vietjet tại Lào","description":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm Trung tâm Kỹ thuật tàu bay hợp tác giữa Vietjet và Lao Airlines vào ngày 4/12/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-tham-trung-tam-ky-thuat-tau-bay-cua-vietjet-tai-lao-2223912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chu-tich-quoc-hoi-tham-trung-tam-ky-thuat-tau-bay-cua-vietjet-tai-lao-365.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223867","title":"Ngăn chặn khai thác tận diệt sò lông non bán làm thức ăn cho tôm hùm","description":"Trước tình trạng khai thác tận diệt sò lông non để bán làm thức ăn cho tôm hùm, Bình Thuận yêu cầu ngăn chặn vì sẽ làm suy kiệt nguồn lợi sò lông có giá trị kinh tế cao của vùng biển địa phương, gây thiệt hại lớn cho kinh tế về sau.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-2223867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-so-long-non-ban-lam-thuc-an-cho-tom-hum-1433.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223815","title":"Xuất khẩu thủy sản giảm, chờ thị trường châu Á cuối năm","description":"Sau những kỷ lục lịch sử, hàng loạt thế mạnh tỷ USD của ngành thuỷ sản hụt thu lớn. Bởi, người tiêu dùng toàn cầu “thắt lưng buộc bụng” khiến xuất khẩu các nhóm hàng thuỷ sản của nước ta lao dốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-khau-tom-cua-muc-lao-doc-ty-usd-sut-giam-mong-go-o-mua-le-tet-2223815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xuat-khau-lao-doc-loat-the-manh-ty-usd-that-thu-lon-1251.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:27:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223526","title":"Người dân vùng cao Thanh Hóa thu hàng chục triệu đồng nhờ quýt hôi","description":"Từ loại quả mọc dại trên rừng không ai hái, quýt hôi được người dân ở vùng cao Thanh Hóa trồng tại các vườn, nương rẫy mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-thu-ca-chuc-trieu-dong-tu-moi-vu-quyt-hoi-2223526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-thu-ca-chuc-trieu-dong-moi-vu-tu-quyt-hoi-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223888","title":"Giá xăng dầu hôm nay 7/12/2023: Thế giới và trong nước có thể cùng giảm","description":"Giá xăng dầu hôm nay 7/12 trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc, xuống mức thấp nhất 5 tháng, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu. Còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-7-12-2023-the-gioi-va-trong-nuoc-co-the-cung-giam-2223888.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-xang-dau-hom-nay-7122023-the-gioi-va-trong-nuoc-co-the-cung-giam-1449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223829","title":"CAO Fine Jewellery mang BST trang sức triệu đô lên sàn diễn Duyên - Yên Tử","description":"Kết hợp với NTK Adrian Anh Tuấn trong BST Duyên tại Yên Tử, CAO Fine Jewellery tìm thấy sự tương đồng trong cảm hứng chế tác, đó là tình yêu với quê hương, tôn vinh văn hóa và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-fine-jewellery-mang-bst-trang-suc-trieu-do-len-san-dien-duyen-yen-tu-2223829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-fine-jewellery-mang-bst-trang-suc-trieu-do-len-san-dien-duyen-yen-tu-1168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223798","title":"‘VinFast mang tầm vóc của doanh nghiệp có thể thay đổi giao thông xanh toàn cầu’","description":"Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh về thông tin Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) kí ý định thư tài trợ 500 triệu USD cho VinFast.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-mang-tam-voc-cua-doanh-nghiep-co-the-thay-doi-giao-thong-xanh-toan-cau-2223798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vinfast-mang-tam-voc-cua-doanh-nghiep-co-the-thay-doi-giao-thong-xanh-toan-cau-1064.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223748","title":"Công bố Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2023","description":"Ngày 06/12/2023, Vietnam Report công bố “Top 10 Công ty uy tín ngành logistics năm 2023”. Lễ vinh danh các doanh nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 01/2024 tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-logistics-nam-2023-2223748.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cong-bo-top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-logistics-nam-2023-868.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223660","title":"Nông dân thắng lớn: Trồng dưa lưới thu 1,5-3 tỷ/ha, làm lúa lãi 83.000 tỷ đồng","description":"Giá lúa tăng mạnh, người nông dân ở miền Bắc thu lãi gần 83.000 tỷ đồng trong năm nay. Nông dân trồng rau màu cũng có một năm bội thu, đặc biệt mô hình trồng dưa lưới cho thu nhập từ 1,5-3 tỷ đồng/ha/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-dan-thang-lon-trong-dua-luoi-thu-1-5-3-ty-dong-ha-lam-lua-lai-83-000-ty-2223660.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nong-dan-thang-lon-trong-dua-luoi-thu-15-3-tyha-lam-lua-lai-83000-ty-dong-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223684","title":"Báo cáo KPMG 2023: Be là nền tảng vận tải công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam","description":"Nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be lần đầu lọt top 10 báo cáo trải nghiệm khách hàng xuất sắc (CEE) 2023 của Việt Nam. Be là thương hiệu bứt phá khi tăng 57 bậc so với năm 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-cao-kpmg-2023-be-but-pha-vao-top-10-trai-nghiem-khach-hang-xuat-sac-2223684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bao-cao-kpmg-2023-be-la-nen-tang-van-tai-cong-nghe-tien-tien-nhat-viet-nam-683.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

