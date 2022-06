Cho ngủ nhờ rồi giở trò đồi bại với bé gái ở Bắc Giang

The đó, ngày 14/6, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của cháu N.Y. N (SN 2004, ở xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về việc: Khoảng 5h sáng cùng ngày, cháu N. bị một nam thanh niên tên Phái (SN 1999, quê Sơn La) ở cùng khu nhà trọ tại thôn Song Khê 1 (xã Song Khê, TP Bắc Giang) lợi dụng lúc cháu ngủ say đã có hành vi hiếp dâm.

Nghi phạm Lường Văn Phái tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bắc Giang

Ngay sau khi nhận được trình báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã phân công cán bộ điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 19h ngày 13/6, Lường Văn Phái (SN 1999, trú tại bản Pù Bâu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), ở trọ tại thôn Song Khê 1, xã Song Khê, TP Bắc Giang).

Khi Phái chuẩn bị đi làm đêm thì thấy N. đi về. Thấy N. không có chìa khóa phòng trọ do bạn ở cùng đi về quê nên Phái đã bảo N. sang phòng trọ của Phái ngủ, sau đó Phái đi làm. Đến khoảng 5h sáng ngày 14/6, khi Phái đi làm về thấy N. đang nằm ngủ trên giường nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với N.

Tại cơ quan công an, Lường Văn Phái khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình.

Nhị Tiến