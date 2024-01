Video khám phá SVĐ Al Thumama:

Tại VCK Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Ngay ở trận ra quân, thầy trò HLV Philippe Troussier chạm trán ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch châu Á năm nay, tuyển Nhật Bản.

Màn so tài này được tổ chức vào lúc 21h30 ngày 14/1 tới (giờ Việt Nam), trên sân vận động Al Thumama.

Toàn cảnh SVĐ Al Thumama nhìn từ trên cao

Bên trong SVĐ Al Thumama

Al Thumama là nơi chứng kiến "cơn địa chấn" mang tên Maroc khi loại Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022

SVĐ Al Thumama có sức chứa lên tới 44.400 chỗ ngồi. Sân đấu này được lấy cảm hứng từ chiếc mũ taqiyah truyền thống của người Qatar. Đây là nơi tổ chức sáu trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 giữa Pháp và Ba Lan và “cơn địa chấn” mang tên Maroc khi hạ Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022.

Ở Asian Cup năm nay, ngoài là nơi diễn ra màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, SVĐ Al Thumama còn tổ chức các trận đấu giữa Lebanon vs Trung Quốc, Hàn Quốc vs Jordan, Nhật Bản vs Indonesia, một trận đấu của vòng 1/8 và một trận bán kết.

Quang cảnh bên ngoài SVĐ Abdullah bin Khalifa

Năm ngày sau khi đấu “Samurai xanh”, Nguyễn Filip và các đồng đội sẽ chạm trán đối thủ cùng khu vực Indonesia, cũng vào lúc 21h30. Trận đấu này được diễn ra trên SVĐ Abdullah bin Khalifa.

SVĐ Abdullah bin Khalifa có sức chứa khiêm tốn chỉ 10 nghìn người. Ngoài tổ chức các trận đấu giữa Việt Nam vs Indonesia (19/1), Abdullah bin Khalifa còn là nơi diễn ra 5 trận đấu khác thuộc vòng bảng và một trận ở vòng 1/8.

SVĐ Jassim bin Hamad có sức chỉ chỉ 15 nghìn người

Trận đấu cuối cùng của “Những chiến binh Sao vàng” tại vòng bảng, gặp Iraq trên SVĐ Jassim bin Hamad, vào ngày 24/1. Đây là nơi tổ chức tổng cộng sáu trận đấu thuộc vòng bảng, cùng một trận thuộc vòng knock-out.