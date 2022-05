Chọn đô thị vệ tinh để tận hưởng cuộc sống

Không gian sống đa tiện ích hiện đại, hài hòa với thiên nhiên tại Waterpoint

Môi trường sống xanh

Sau đại dịch Covid-19, nhiều người Việt quan tâm hơn đến môi trường sống và luyện tập thể thao tăng cường sức khỏe. Các dự án khu đô thị lớn, phát triển đồng bộ, nhiều diện tích cây xanh, mặt nước hay gần sông, hồ tích hợp hệ thống tiện nghi phục vụ cuộc sống hàng ngày được ưu tiên lựa chọn, nhất là với các gia đình có trẻ em và người lớn tuổi.

Để có được môi trường sống tốt, khoảng cách từ các dự án vào đến trung tâm thành phố cũng không còn là điều quá quan trọng với nhiều người. Bởi giao thông đang có sự đổi thay mạnh mẽ tại nhiều khu vực, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Không gian sống xanh ngay bên hiên nhà là nơi nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời và mang đến phong cách sống đậm chất Nhật riêng biệt của cư dân Waterpoint

Chẳng hạn từ các khu vực thuộc Long An như Bến Lức, Cần Giuộc, Tân An trước đây về quận 1 (TP.HCM) mất hơn 1 giờ lái xe nhưng hiện nay chỉ mất 30-45 phút từ khi có các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt… Sắp tới, khi metro Bến Thành - Tân Kiên, đường sắt TP.HCM - Long An - Cần Thơ, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4… hoàn thành thì sẽ còn tiết kiệm thời gian hơn nữa.

Đây là những lý do giúp các đô thị vệ tinh đang thu hút nhiều cư dân về sinh sống. Đơn cử như khu đô thị Waterpoint của tập đoàn Nam Long cùng các đối tác gồm tập đoàn Hankyu Hanshin Properties Corp. và Nishi Nippon Rail Road (Nhật) đầu tư tại Bến Lức, Long An.

Với quy mô lên đến 355 ha, Waterpoint được quy hoạch phát triển bền vững với hệ thống hạ tầng chuẩn mực và ứng dụng công nghệ quản lý vận hành thông minh. Dự án kết hợp hoàn hảo giữa những lợi thế về môi trường, cảnh quan sông nước tự nhiên và tâm huyết kiến tạo một đô thị trung tâm với phong cách hiện đại, khuyến khích tinh thần thể thao năng động cũng như các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Mỗi cuối tuần là thời gian gia đình cư dân Waterpoint quây quần vui chơi, gắn kết bên nhau

Cụ thể, Waterpoint sở hữu đến 6 hệ thống công viên bao gồm: công viên trung tâm Central Park hơn 25ha, công viên Vịnh nước ngọt nhân tạo 8,6ha, 29ha công viên ven sông Vàm Cỏ Đông, công viên của từng phân khu và công viên trong từng dãy phố, mảng xanh của từng ngôi nhà cùng hệ thống 8km kênh đào khắp khu đô thị… Vì thế, cảnh quan trong khu đô thị luôn xanh tươi, không khí dịu mát.

Hệ thống tiện ích đỉnh cao

Không chỉ mang đến không gian sống trong lành, Waterpoint còn tích hợp chuỗi tiện ích đa dạng dành cho những cư dân yêu thích sự năng động, trẻ trung. Tại các câu lạc bộ cộng đồng của riêng từng phân khu, cư dân có thể thỏa thích khám phá, luyện tập nhiều môn thể thao với các trang thiết bị hiện đại được chủ đầu tư lắp đặt sẵn. Và cũng chỉ mất vài bước chân, mọi người có thể hòa mình vào không khí sôi động của Country Club quy mô lên đến 3ha bao gồm tổ hợp nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, sân chơi thể thao, hồ bơi chuẩn olympic, sân bóng đá, tennis, cầu lông, bóng rổ, gym...

Ngoài ra, Waterpoint còn có 3ha dành cho hệ thống bệnh viện, phòng khám chăm sóc sức khỏe 24/7 cho mỗi cư dân. Đây là một trong những tổ hợp thể dục thể thao, y tế lớn bậc nhất khu tây TP.HCM và được Nam Long dành rất nhiều tâm huyết đầu tư.

Bên cạnh lợi thế được bao quanh ba mặt bởi sông Vàm Cỏ Đông, nhiều cây xanh và diện tích mặt nước, môi trường sống gần gũi thiên nhiên, hoạt động thể thao đa dạng, Waterpoint cũng chinh phục mọi đối tượng cư dân khi tích hợp một hệ thống tiện ích đẳng cấp vô cùng phong phú. Qua đó, chất lượng cuộc sống của mỗi cư dân đều sẽ được nâng cao.

Có thể kể đến như hệ thống câu lạc bộ cộng đồng ven sông, bến du thuyền, rạp chiếu phim ngoài trời, tổ hợp dịch vụ thương mại - giải trí - hệ thống xe buýt nội khu và liên vùng… Trong tương lai, cư dân Waterpoint còn có thể làm việc ngay trong nội khu khi các không gian văn phòng làm việc được chủ đầu tư lần lượt xây dựng.

Không gian sống ấn tượng làm “say lòng” cư dân Waterpoint

Theo tập đoàn Nam Long, Waterpoint được định hướng phát triển thành khu đô thị tích hợp với môi trường sống gần gũi thiên nhiên, sông nước cùng các tiện ích đẳng cấp để cư dân không chỉ an cư mà còn học tập, làm việc, mua sắm và giải trí như các khu đô thị vệ tinh nổi tiếng tại Nhật và các nước phát triển trên thế giới. Điều đáng ghi nhận là hiện nay rất nhiều tiện ích nói trên đã hoàn thành và đi vào hoạt động giúp Waterpoint thu hút ngày càng nhiều gia đình đến sinh sống. Những khách hàng còn phân vân giữa ở căn hộ tại thành phố hay mua nhà phố tại đô thị vệ tinh như Waterpoint cũng có thể dễ dàng tham quan, trải nghiệm để đưa ra quyết định lựa chọn chính xác nhất.

“Từ khi về Waterpoint, mỗi ngày cả gia đình tôi đều có thể cùng nhau dạo bộ trong công viên ven sông Vàm Cỏ Đông, nhâm nhi ly cà phê ngắm hoàng hôn và thuyền bè qua lại với một cảm giác rất bình yên. Các con tôi rất thích tham gia các trò chơi thể thao trên Vịnh nước ngọt nhân tạo, đạp xe trong công viên hay tắm hồ bơi trong Clubhouse lộng gió”, anh Minh Khang - một cư dân mới chuyển về phân khu Aquaria 2 của Waterpoint chia sẻ.

Anh Khang còn cho biết sắp tới anh sẽ chuyển đến làm việc cho một công ty trong khu công nghiệp tại Bến Lức để có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình hơn. Vài năm tới, khi trường quốc tế Emasi nằm ngay trong khu đô thị Waterpoint đi vào hoạt động thì hai đứa con của anh cũng chuyển về đây học sẽ rất tiện lợi.

Hải Nam