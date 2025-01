Ảnh minh họa: SCMP

Năm 2022, anh Wang (Giang Tô, miền Đông Trung Quốc), bắt đầu quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ tên Liu. Một đêm tháng 7/2023, Wang say rượu, bị ngã khỏi xe của Liu do không thắt dây an toàn.

Ngay sau đó, Liu dừng xe để kiểm tra tình trạng của Wang và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, Wang không qua khỏi do chấn thương não.

Điều tra của cảnh sát cho biết, trước đêm xảy ra sự cố, Liu đã bày tỏ muốn chia tay Wang nhưng bị anh từ chối. Đêm xảy ra vụ việc, Wang nhắn tin yêu cầu Liu trả lại vòng tay và sim số đẹp đã mua cho cô.

Anh còn tìm đến nhà Liu, đập vỡ xe của cô, sau đó bảo cô chở mình đi ăn khuya.

Dù không có thông tin chính thức từ cảnh sát về nguyên nhân chính xác khiến anh Wang rơi khỏi xe nhưng một số người cho rằng, cửa xe không được đóng chặt nên đã dẫn đến sự cố này.

Sau cái chết của Wang, vợ và gia đình anh đã nhiều lần yêu cầu Liu bồi thường thiệt hại.

Vợ anh Wang đã kiện tình nhân của chồng và yêu cầu bồi thường 600.000 Nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) để bù đắp cho những tổn thất tinh thần và tài chính mà gia đình phải gánh chịu.

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận yêu cầu này. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố của vụ việc, tòa án quyết định Liu phải bồi thường 65.000 Nhân dân tệ (khoảng 225 triệu đồng).

Tòa cho rằng, Liu "không có hành vi cẩu thả nghiêm trọng hoặc trách nhiệm lớn" trong vụ việc. Cô chỉ phải bồi thường vì đã không lái xe cẩn thận.

Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Một số người dùng mạng xã hội đã bày tỏ đồng cảm với gia đình nạn nhân, song cũng có nhiều ý kiến chỉ trích gia đình nạn nhân đòi bồi thường quá cao.