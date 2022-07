Sau nhiều mâu thuẫn, tháng 9/2020, chị Đặng Nguyễn Bảo Ngọc (ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và anh Tăng Vũ Nguyên (ngụ phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã thuận tình ly hôn và chị Ngọc được quyền nuôi con gái là cháu L. (SN 2017).

Tới ngày 3/10/2020, anh Nguyên đến nhà cha mẹ ruột chị Ngọc xin đón cháu L. về chơi 2 ngày.

Tuy nhiên, tới hẹn, anh Nguyên không mang con lại giao như đã hứa. Khi chị Ngọc gọi điện thì anh viện nhiều lý do để không đưa con về cho mẹ.

Sau đó, chị Ngọc đã tới nhà chị gái anh Nguyên tìm con thì bị cả gia đình chồng cũ đuổi đi. Nhiều lần sau đó, chị tiếp tục tới nhà chồng cũ tìm con nhưng đều bị chửi bới, xua đuổi.

Anh Nguyên cắt đứt hoàn toàn liên hệ với chị Ngọc.

Tới ngày 11/10/2020, chị Ngọc cùng cha mẹ tìm tới gia đình anh Nguyên xin đón cháu L. về. Vừa nhìn thấy gia đình chị Ngọc, bà Y. (mẹ anh Nguyên) vội bế cháu L. trốn vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại còn chị gái anh Nguyên thì ra đuổi gia đình chị với lới lẽ xúc phạm.

Gần 2 năm chị Bảo Ngọc chưa được gặp con gái vì bị chồng cũ ngăn cản. Ảnh: NVCC

Không thể tiếp cận với con gái, chị Ngọc đã làm đơn tố cáo chồng cũ “bắt giữ người trái pháp luật” tới Công an phường 2, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) . Tuy nhiên, cơ quan công an thông báo, do đây là vụ việc dân sự nên cơ quan công an không thể can thiệp được.

Dưới sự hướng dẫn của cơ quan công an, chị Ngọc đã gửi đơn lên cơ quan thi hành án TP. Bảo Lộc. Tuy nhiên, lá đơn của chị rơi vào im lặng, không nhận được bất cứ một phản hồi nào.

"Tôi đã tìm gặp trực tiếp chấp hành viên 6 lần, gặp Chi cục trưởng 2 lần, Chi cục phó 1 lần và rất nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại với chấp hành viên, trình bày cầu cứu việc thi hành án. Tuy nhiên, sự việc vẫn không có tiến triển, bởi chấp hành viên trả lời là không tiếp xúc được anh Nguyên nên không làm được gì hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn có hình ảnh anh Nguyên chở con gái tôi đi về nhà ở phường 2, TP. Bảo Lộc”, chị Ngọc cho hay.

Không nhận được phản hồi của Cục thi hành án TP. Bảo Lộc, tháng 4/2021, chị Ngọc tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

Tới ngày 10/5/2022, Cục Thi hành án Dân sự TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định về việc cưỡng chế, buộc anh Nguyên mang cháu L. giao cho chị Ngọc.

Quyết định này nêu rõ: “Buộc Tăng Vũ Nguyên có trách nhiệm giao con là cháu T.N.T.L sinh ngày 15/11/2017 cho Đặng Nguyễn Bảo Ngọc chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định này, ông Tăng Nguyên Vũ phải thực hiện việc giao con nêu trên cho bà Đặng Nguyễn Bảo Ngọc chăm sóc, nuôi dưỡng. Hết thời hạn trên, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án".

Tuy nhiên, 2 tháng trôi qua anh Nguyên vẫn phớt lờ quyết định này của Cục Thi hành án Dân sự TP. Bảo Lộc.

Gần 2 năm trôi qua, người mẹ trẻ vẫn không được gặp, không được chăm sóc con gái.

Nhận được đơn kêu cứu của chị Ngọc, bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền (Chủ tịch Hội LHPN TP. Bảo Lộc) đã có công văn gửi tới lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc; Ban chỉ đạo Thi hành án TP. Bảo Lộc, đề nghị Lãnh đạo UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án TP. Bảo Lộc quan tâm, chỉ đạo thi hành án dứt điểm nội dung nêu trên, đồng thời thông tin kết quả về Thường trực Hội LHPN TP.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết (Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng) cho hay, mới đây Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh Lâm Đồng vừa có đưa ý kiến khởi tố vụ việc này.