Chồng giết vợ để lại con thơ 4 tháng tuổi

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp tạm giữ hình sự, lấy lời khai đối với nghi can Nguyễn Huỳnh Ý (17 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Căn nhà là hiện trường vụ án mạng. Ảnh: L.A

Được biết, rạng sáng 4/6, Ý tìm đến căn nhà trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp để tìm vợ, là N.N.H.K (16 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Trong lúc cự cãi, Ý rút dao tấn công đâm chị H.K gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Ý lên xe gắn máy bỏ trốn. Chị H.K được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi nhận tin báo, công an đã phong toả hiện trường để điều tra, lấy lời khai của những người liên quan và các nhân chứng.

Công an xác định Ý là nghi can gây án nên tổ chức truy bắt. Tuy nhiên sau đó Ý đến cơ quan công an đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Nghi can này khai, sống cùng chị H.K như vợ chồng nhưng chưa có hôn thú; có với nhau một con chung 4 tháng tuổi. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị H.K bế con về nhà người thân ở địa chỉ trên. Rạng sáng 4/6, Ý tìm đến giải quyết và trong lúc bực tức đã ra tay giết vợ.

Linh An