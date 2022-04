Chồng tát vợ tử vong ở Tuyên Quang

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 10/4, hai vợ chồng anh T. xảy ra xích mích, cãi vã tại nhà riêng. Trong lúc nóng giận, anh T. tát vợ 1 cái khiến chị H. đập đầu vào bàn dẫn đến bị thương nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo chỉ huy Công an huyện Hàm Yên, hai vợ chồng ngày thường rất hoà thuận, không có mâu thuẫn. Sự việc không may do người chồng quá nóng giận, dẫn tới người vợ bị trọng thương và tử vong.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến