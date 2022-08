Bắt chủ cửa hàng điện thoại và 3 thanh niên trong vụ án mạng từ tình ái

Ngày 16/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Bình (39 tuổi), Phan Minh Tân (21 tuổi), Nguyễn Quốc Tiến (22 tuổi) và Trần Tân Khanh (33 tuổi), cùng ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, để điều tra hành vi “Giết người”.

Bị can Bình là chủ cửa hàng điện thoại di động.

Bị can Nguyễn Công Bình. Ảnh: Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Đ.T.C (31 tuổi, ngụ xã Đông Hòa) nghi ngờ vợ mình là chị L. (29 tuổi) và bị can Bình có mối quan hệ tình cảm bất chính.

Tối 1/8, anh C. đến cửa hàng điện thoại gặp Bình “nói chuyện”. Trong lúc nói chuyện, giữa anh C. và nhóm của bị can Bình xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Anh C. bị Phan Minh Tân cầm dao đâm trúng nhiều nhát. Anh C. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi gây án, bị can Tân và Tiến rời khỏi hiện trường. Đến chiều 2/8, hai người này đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an xác định 4 nghi phạm Tân, Bình, Khanh, Tiến có liên quan đến vụ án. Bước đầu công an xác định, Bình là người gọi điện cho nhóm của Tân đến hiện trường để gây án.

Bị can Khanh, Tân, Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an

Bị can Bình khai, anh ta và chị L. có mối quan hệ yêu đương lén lút với nhau từ cuối năm 2020 đến nay.

Tối 1/8, bị can Bình và chị L. hẹn nhau đi ăn uống. Khoảng 22h cùng ngày, chị L. về nhà thì xảy ra cự cãi với chồng. Anh C. dọa sẽ giết chị L. và Bình. Sau đó, anh này chạy xe máy đi tìm Bình để “nói chuyện”.

Khi anh C. đi khỏi nhà, chị L. gọi điện báo cho Bình biết. Sau đó, Bình báo tin cho Tân, Tiến, Khanh và dẫn đến vụ án mạng nói trên.