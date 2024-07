Giải thưởng World’s Best Awards 2024 của tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu Travel+Leisure vừa công bố danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới và danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất châu Á do độc giả bình chọn. Hội An (tỉnh Quảng Nam) lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 3 trong 2 hạng mục này.

2024 là năm thứ 29 giải thưởng World’s Best Award được trao, với hơn 186.000 người tham gia bình chọn. Các thành phố lọt vào danh sách này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như danh lam thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị của đô thị.

Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách, xếp ở vị trí thứ 4 với 90,67 điểm. Đô thị cổ này được các chuyên gia đánh giá là nơi lý tưởng dành cho những tín đồ sành ăn, đặc biệt là món bánh mì và cao lầu. Hội An cũng là điểm đến dành cho người yêu thích lịch sử với kiến trúc cổ mang phong cách ấn tượng.

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Nam

Các thành phố xếp trên Hội An lần lượt là: San Miguel de Allende (Mexico), Udaipur (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản).

Một số thành phố nổi tiếng xinh đẹp khác cũng lọt vào danh sách này như: Florence và Roma (Italia), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Porto (Bồ Đào Nha), Barcelona (Tây Ban Nha)...

Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Hội An được đánh giá là một trong những thương cảng sầm uất và thịnh vượng bậc nhất từ những thế kỷ trước. Nổi bật trên những con phố nhuốm sắc vàng sắc nâu của những ngôi nhà cổ kính là những chiếc đèn lồng lung linh, rực rỡ.

Phố cổ Hội An còn nổi tiếng với Chùa Cầu độc đáo và các di tích đền, chùa, miếu cổ như chùa Ông Hội An, miếu Ông Địa, đình Sơn Phô, miếu Ngũ Hành Hy Hòa…