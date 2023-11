Chữ ký số - tài sản quan trọng trong chuyển đổi số

Báo cáo e-Signature Statistics: 2021 Market Share Analysis & Data chỉ ra rằng ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử đã giúp hàng triệu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong các hoạt động của họ. Theo đó, khi sử dụng chữ ký điện tử, tổng số tiền tiết kiệm được của các doanh nghiệp trong khoảng 55%- 78,62%, có tính đến chi phí nguyên liệu, quản lý, vận chuyển và đăng ký; giảm 80% thời gian trung bình nhận được kết quả…

Cùng với sự phát triển của giao dịch điện tử, chữ ký số ngày một thể hiện tính ưu việt trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí hoàn thành giao dịch nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý, thể hiện đầy đủ ý nguyện của các bên giao dịch. Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số được xác định là thành tố nền tảng pháp lý quan trọng đảm bảo an toàn, xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong môi trường số.

Trong Chiến lược quốc gia về kinh tế số và phát triển xã hội số đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đặt mục tiêu 50% dân số trưởng thành vào năm 2025 và 70% dân số trưởng thành vào năm 2030 có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Chữ ký số là giải pháp được quốc tế và Việt Nam công nhận về tính pháp lý, có thể giải quyết triệt để các nguy cơ an ninh trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt là các giao dịch đòi hỏi tính xác thực cao. Luật Giao dịch điện tử 2023 mới đây cũng có nhiều quy định quan trọng về chữ ký số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng vào mọi hoạt động của người dân trên môi trường mạng. Chữ ký số được xem là một trong những tài sản số quan trọng nhất, một mắt xích không thể thiếu trong thời đại chuyển đổi số.

Cũng theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ cuối năm 2022 đã có tới 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 địa phương đã ứng dụng chữ ký số trong hoạt động quản lý và điều hành.

Hiện nay 100% doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số chủ yếu trong các dịch vụ như kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội… Tính đến tháng 9/2023 đã có trên 2,2 triệu chứng thư số đang hoạt động trong đó khoảng 1,7 triệu chứng thư số doanh nghiệp, tổ chức và hơn 540.000 chứng thư số cá nhân đang hoạt động.

Không chỉ là xu hướng, chữ ký số đang trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với hầu hết các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay khi các giao dịch, hoạt động kinh tế số, hành chính số đang diễn ra nhanh chóng từng phút, từng giờ.

Lựa chọn cho chuyển đổi số cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

“Đối với các doanh nghiệp, thời gian cũng là tiền bạc. Việc áp dụng chữ ký số giúp chúng tôi giảm thiểu được rất nhiều chi phí vận hành, đi lại, đồng thời nắm bắt được thời cơ, tăng sự cạnh tranh, thực hiện các giao dịch tốt hơn”, đại diện một doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội chia sẻ sau một thời gian sử dụng dịch vụ chữ ký số MobiFone CA.

Là dịch vụ chứng thực chữ ký số do MobiFone cung cấp, chứng thư số MobiFone CA hiện đang là một trong những sản phẩm được tin dùng của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam. Sản phẩm được đánh giá cao bởi tính an toàn, chi phí tiết kiệm và thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, có thể xác thực danh tính của người dùng trong các giao dịch trực tuyến; tạo và xác thực chữ ký điện tử để chứng minh tính toàn vẹn và nguồn gốc của các tài liệu điện tử và thông điệp, có thể mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin trong quá trình truyền và lưu trữ; đảm bảo tính bảo mật, an toàn ở mức độ cao nhất thông tin cá nhân của người dùng. Sản phẩm cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến chứng thư số, giao dịch điện tử….

Chữ ký số MobiFone CA hỗ trợ trên nhiều nền tảng, bao gồm điện thoại di động và máy tính cá nhân. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng dịch vụ trên các thiết bị khác nhau mà không gặp rào cản về phần cứng hoặc hệ điều hành.

Để đem đến nhiều hơn các cơ hội số hóa thành công cho khách hàng, MobiFone đang triển khai loạt chương trình ưu đãi cho các khách hàng: miễn phí USB token (trị giá 550.000 đồng) cho các khách hàng đã sử dụng dịch vụ MobiFone CA và có nhu cầu gia hạn; miễn phí 500 hóa đơn điện tử hạn sử dụng 3 năm dành cho các khách hàng đăng ký gói dịch vụ từ 2 năm trở lên.

Để có thêm thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình ưu đãi dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ tới tổng đài 0936.110.116 hoặc email contact-itc@mobifone.vn để được nhân viên MobiFone hỗ trợ kịp thời.

Ngọc Minh