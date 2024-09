Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM và Công an Long An đang chốt chặn, bao vây một khu vực có cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để truy bắt nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê.