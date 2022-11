Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ở Long An

Ngày 26/11, Công an huyện Cần Giuộc đang phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà gần cầu Mồng Gà, thuộc ấp 2, xã Long An.

Theo cơ quan điều tra, 17h ngày 25/11, một số người ở gần khu vực cầu Mồng Gà phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường khi rời khỏi quán cà phê do bà H.H.D. (44 tuổi, quê Cà Mau) làm chủ.

Lực lượng chức năng phong tỏa quán cà phê để điều tra. Ảnh: A.C.

Người dân vào quán kiểm tra phát hiện bà D. nằm tử vong trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Công an huyện Cần Giuộc đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. “Trong lúc làm việc, bà D. thường đeo rất nhiều vàng. Lúc xảy ra vụ việc, số vàng trên người bà D. không còn”, người thân nạn nhân cho biết.

Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định khoảng 12h cùng ngày, một người đàn ông đến quán cà phê bà D. uống nước. Gần 3 giờ sau, người này mới rời đi.

