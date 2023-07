Ngày 31/7, Công an TP Tân An (tỉnh Long An) đang điều tra, làm rõ vụ mất tài sản tại khu vực sân vận động tỉnh.

Nạn nhân trình báo mất trộm là chị Đ.T.T.H, chủ quán nước ở sân vận động Long An

Công an khám nghiệm hiện trường vụ chủ quán nước trình báo mất 4.000 tờ vé số.

Theo trình báo của người phụ nữ, vào khoảng 22h tối 30/7, sau ngày buôn bán, chị đóng cửa ki-ốt và để lại 40 xấp vé số (gần 4.000 tờ) có trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Đến sáng nay, khi mở cửa ki-ốt, chị phát hiện đã bị trộm đột nhập lấy sạch số vé số nêu trên.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, cơ quan chức năng đã đến hiện trường thu thập thông tin phục vụ điều tra vụ việc.