Theo đó, thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Văn Trường từ 9/9/2024 cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, vào tháng 6/2024, Công ty CP đầu tư xây dựng An Phú Sinh (Công ty An Phú Sinh) cũng đã bị Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý về thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Khu dân cư An Phú Sinh đến nay vẫn còn dang dở

Công ty An Phú Sinh có mã số thuế: 1101909033; địa chỉ P22/08 ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Đây là chủ đầu tư dự án khu dân cư An Phú Sinh (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) với quy mô 14,7ha, tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty An Phú Sinh và Công ty Cổ phần Green Real đã ký kết hợp tác chiến lược triển khai dự án này với tên thương mại là Grand Park City. Tuy nhiên, dự án chưa đủ điều kiện để mở bán nên UBND xã Phước Lý đã cắm bảng cảnh báo với nội dung: “Dự án Khu dân cư An Phú Sinh chưa đủ điều kiện kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản”.

Sau đó, để làm mới cho Khu dân cư An Phú Sinh, nhiều đơn vị tiếp tục môi giới đổi tên thương mại từ Grand Park City thành Lumina Grand Square nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi cũng rút lui.

Mới đây, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, HĐQT Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân quyết định hủy bỏ tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; bổ sung tờ trình việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, qua đó đáp ứng nhu cầu vốn phát triển dự án khu dân cư An Phú Sinh.

Trước đó, Hoàng Quân dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/đơn vị, không giới hạn số lượng nhà đầu tư. Công ty sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty An Phú Sinh (chủ đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh) và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Trong đó, phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh và phần còn lại cho dự án bằng hình thức góp vốn hoặc cho vay, hợp tác đầu tư. Tổng giá trị đầu tư vào dự án An Phú Sinh không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Hoàng Quân căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất.

(Theo Công an TPHCM)