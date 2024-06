Ngày 18/6, Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân Vương Huy Đào cho biết, ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân phường đã trình báo về việc có một người lạ hăm dọa sẽ sát hại ông. Do lo ngại cho sự an toàn của cán bộ và đảm bảo an ninh trật tự, Đảng ủy phường đã báo cáo vụ việc lên Thành ủy Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa.

Phía Công an TP Biên Hòa sau đó đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Trình bày với báo chí, ông Phương cho biết, chiều 10/6, chị N.T.T.H (sinh năm 1981, ngụ phường Phước Tân) gọi điện thoại cho một người quen biết có biệt danh “Xăm Lùn” để hỏi chuyện cá nhân. Biết chị H. là bạn thân với ông Phương nên “Xăm Lùn” đã báo với chị H. về việc có một đối tượng theo dõi và “ xử lý - giết” hụt ông Phương vào ngày 9/6, khi ông đi từ TPHCM về Biên Hòa.

Ông Phương chia sẻ, thời gian gần đây, ông không hề có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai.

Đội trưởng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Biên Hòa đã trực tiếp làm việc với ông Phương và chị H. Trong quá trình xác minh vụ việc, Công an TP khuyến cáo ông Phương cần cảnh giác trong những tình huống được cho là bất thường.