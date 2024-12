Văn phòng UBND tỉnh Long An vừa có văn bản số 12904/UBND-NCTCD truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An tới sở, ngành chức năng tỉnh này gồm: Trưởng ban quản lý khu kinh tế; Giám đốc các sở, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đức Hòa liên quan việc chồng lấn ranh Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh do Tổng công ty IDICO - CTCP (Công ty IDICO) làm chủ đầu tư và dự án của Công ty TNHH Hoàn Lệ (Công ty Hoàn Lệ).

Khu đất của Công ty Hoàn Lệ để hoang hóa nhiều năm vì chồng ranh với Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh của IDICO. Ảnh: MT

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết đã nhận được đơn của Công ty Hoàn Lệ đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề trên. Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Long An chủ trì cùng sở, ngành nêu trên kiểm tra làm rõ, tham mưu giải quyết theo quy định pháp luật.

“Trường hợp không thống nhất cách giải quyết thì báo cáo UBND tỉnh. Không được để kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng môi trường đầu tư, cũng như thực hiện hết chức năng nhà nước đối với vụ việc thuộc trách nhiệm sở ngành địa phương” - thông báo của UBND tỉnh Long An nêu rõ.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin trong bài viết Doanh nghiệp tố bị IDICO chèn ép hết… 'đất sống', năm 2005, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UB cho Công ty Hoàn Lệ thuê đất và cấp “sổ đỏ” để đầu tư Dự án Nhà xưởng gia công cơ khí, đại lý ký gửi hàng hóa… (gọi tắt là Dự án) trên mảnh đất của doanh nghiệp tự bồi thường.

Tới ngày 10/5/2016, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Hoàn Lệ. Ngay sau đó, Công ty thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực địa, thuê đơn vị đo vẽ, thiết kế xây dựng, lập hồ sơ gửi Sở Xây dựng và các ngành liên quan để tiến hành xây dựng.

Tuy nhiên, khi liên hệ với các cơ quan, Công ty Hoàn Lệ mới tá hỏa phát hiện dự án bị cấp chồng lấn (hơn 36.000 m2) với phần đất Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh do Công ty IDICO làm chủ đầu tư.

Đến tháng 8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Long An chủ trì cuộc họp với đại diện nhiều sở ngành và kết luận: Đối với những dự án chồng lấn đã có cơ sở pháp lý, hình thành trước khi thành lập Khu công nghiệp Hữu Thạnh, thì nên giữ lại; IDICO thương thảo với các chủ đầu tư dự án có chủ trương của UBND tỉnh trước khi có khu công nghiệp để có phương án di dời hoán đổi, sắp xếp đất cho hợp lý.

Khu đất của Công ty Hoàn Lệ trên bản đồ Google (trong vạch đỏ). Ảnh: MT

Đến ngày 11/1/2018, UBND huyện Đức Hòa lại ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND thu hồi hơn 36.000 m2 đất (diện tích bị chồng lấn) của Công ty Hoàn Lệ với giá… 0 đồng để giao Công ty IDICO làm Khu công nghiệp Hựu Thạnh.

Sau đó, nhiều năm qua, cả 2 doanh nghiệp đều không thỏa thuận được các điều khoản với nhau. Phía sở, ngành tỉnh Long An cũng tổ chức nhiều cuộc họp, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Gần đây nhất, ngày 27/11/2024, ông Lê Thành Phong, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã tổ chức cuộc họp giữa các bên, tuy nhiên 2 doanh nghiệp không đi đến ý kiến thống nhất.

Cả 2 doanh nghiệp cho rằng mình đều bị thiệt hại. Theo phía Công ty IDICO, đơn vị không thể tiến hành thủ tục thuê đất, gây ảnh hướng lớn đến việc thu hút đầu tư; giá cát, nguyên vật liệu san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng mỗi năm đều tăng, bảng giá đất thay đổi tăng dẫn đến chi phí đầu tư hạ tầng tăng rất cao.

“Hiện nay, IDICO đang tiếp tục cung cấp hồ sơ và làm việc với các cơ quan ban ngành tỉnh Long An để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật” - phía IDICO phản hồi với VietNamNet.

Trong khi đó, phía Công ty Hoàn Lệ thì cho rằng, hơn 8 năm qua, doanh nghiệp không vay được vốn, không làm được gì, mảnh đất thì để hoang hóa. Nhiều nhà đầu tư vào rồi ngoảnh mặt quay đi. Giá trị tiền quy đổi ra hơn 1.300 cây vàng mà doanh nghiệp bỏ ra đầu tư từ gần 10 năm trước, giờ… chẳng còn được bao nhiêu đã đẩy doanh nghiệp vào thế phá sản.