Cục thuế tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (Công ty Sonadezi Long Thành) với số tiền 382,7 triệu đồng về hành vi khai sai thuế.

Cụ thể, Công ty Sonadezi Long Thành đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 đến năm 2022.

Ngoài phạt tiền, Cục thuế tỉnh Đồng Nai buộc Công ty Sonadezi Long Thành nộp gần 2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu. Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp này bị xử phạt và khắc phục hậu quả gần 2,4 tỷ đồng.

Một trong số những nhà xưởng của Sonadezi tại Khu công nghiệp Long Thành. Ảnh: Công ty Sonadezi Long Thành

Công ty Sonadezi Long Thành có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2003, hiện người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Phạm Anh Tuấn.

Từ mục đích ban đầu thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Thành, đến nay, Công ty Sonadezi Long Thành còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản dân dụng.

Các dự án bất động sản của Công ty Sonadezi Long Thành chủ yếu toạ lạc tại huyện Long Thành như: Khu dân cư Tam An 1, quy mô 36ha; Khu dân cư 3ha, Khu dân cư Phước Lai, quy mô gần 1ha; Khu dân cư An Hoà, quy mô 4,3ha; Khu dân cư An Bình 2, quy mô 0,7ha. Ngoài ra, tại huyện Trảng Bom, có Khu dân cư Trảng Bom, quy mô 1,5ha.

Bên cạnh đó, Công ty Sonadezi Long Thành còn kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải.