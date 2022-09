Chủ tịch Louis Holdings thu lợi 153 tỷ từ phi vụ 'thao túng' chứng khoán

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Lankd và các đơn vị liên quan”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân (41 tuổi, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings), Trịnh Thị Thuý Linh (33 tuổi, quê TP.Hà Nội, Giám đốc hành chính của Công ty CP Louis Holdings) và ba người khác của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt gồm: Đỗ Đức Nam (39 tuổi, quê Thanh Hoá, Tổng Giám đốc), Lê Thị Thu Hương (38 tuổi, quê Đắk Lắk, Phó Tổng giám đốc phụ trách miền Nam kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM), Lê Thị Thuỳ Liên (35 tuổi, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính).

Cả 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo Khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt). Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, Công ty CP Louis Holdings tiền thân là Công ty CP Tập đoàn XNK Louis Rice và Công ty Louis Argo, kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gạo. Vốn sở hữu của Louis Holdings đã tăng từ 462 tỷ đồng vào cuối năm 2020 lên 1.029 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Giai đoạn 2020 - 2021 Công ty CP Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán, để từ đó tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.

Trong số đó, Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện pháp luật 3 công ty gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP XNK An Giang (mã chứng khoán AGM) và Công ty CP Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán là LDP). Các công ty còn lại, Nhân sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín… đứng tên giùm.

Hoạt động của các công ty trong “hệ sinh thái” Louis Holdings đều do Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành. Trong đó, Công ty CP Louis Holdings do Nhân là Chủ tịch HĐQT, là trung tâm điều phối mọi hoạt động đầu tư tài chính, cân đối dòng tiền…

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 4/1 đến 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân cùng một số người khác đã có hoạt động thao túng thị trường chứng khoán, cụ thể là đối với 2 mã chứng khoáng BII và TGG để thu lợi bất chính hơn 153,8 tỷ đồng.

Hành vi thao túng chứng khoán như thế nào?

Cuối năm 2020, Đỗ Thành Nhân đã gặp ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư – mã chứng khoán là BII, là công ty kinh doanh yếu kém, có nguy cơ bị huỷ niêm yết). Nhân và ông Dũng thoả thuận chuyển nhượng lại Công ty Bảo Thư. Ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) để Nhân vay tiền mua cổ phiếu BII.

Sau khi thống nhất với ông Nam, tháng 1/2021 Nhân và người thân, nhân viên đã mua vào 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng.

Tiếp đó, tháng 2/2021 nhóm của Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu “rác” mã TGG (của Công ty CP Trường Giang) trên sàn, với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Để thao túng với hai mã chứng khoán trên, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc với Đỗ Đức Nam về việc sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là bạn bè, cổ đông, người thân để mua bán, thâu tóm, giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản, đẩy giá cổ phiếu đối với hai mã BII, TGG.

Từ đó để Nhân thu lợi bất chính, đầu tư, thâu tóm các công ty khác như: Công ty XNK An Giang (mã AGT), Công ty CP SAMETEL (mã SMT), Công ty CP cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC), Công ty CP DAP-VINACHEM (mã DDV), Công ty CP Chứng khoán APG (mã APG), Công ty CP Dược Lâm Đồng (mã LDP)…để tạo nên “hệ sinh thái” Louis Holdings.

Hai đối tượng thống nhất về khớp lệnh giao dịch, số lượng, khối lượng, thời gian, nguồn tiền đi… theo kịch bản từng giai đoạn. Trong đó, Nhân mở hai tài khoản chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Beta và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; đồng thời chỉ đạo cổ đông, người thân, bạn bè mở 18 tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau, rồi giao cho Nhân và Nam sử dụng các tài khoản đó.

Nam chỉ đạo Phó tổng tống đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt là Lê Thị Thu Hương và các nhân viên khác mở tài khoản chứng khoán, làm thủ tục cho các cá nhân trong nhóm Nhân ký hợp đồng hợp tác đầu tư vay tiền Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt. Sau đó các cá nhân này chuyển thông tin tài khoản, mật khẩu cho Nhân và Nam để thực hiện các giao dịch hai mã BII và TGG.

Việc đặt lệnh, khớp lệnh, các giao dịch mua bán… cổ phiếu hai mã trên do Nam chỉ đạo các nhân viên Trí Việt thực hiện. Sau đó, Nam thông báo, chốt với Nhân danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản. Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thuý Linh (là Giám đốc hành chính của Công ty CP Louis Holdings) thực hiện nhận, chuyển, rút, nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền mà nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện việc mua bán, khớp lệnh đối với mã BII và TGG là nguồn cho vay của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định của công ty này phê duyệt, giải ngân. Nguồn tiền luân chuyển, xoay vòng giữa các tài khoản trong nhóm của Nhân.

Cuối tháng, Nam chỉ đạo các nhân viên Trí Việt in, tập hợp chứng từ đặt lệnh mua, bán cổ phiếu, chứng từ vay nợ và chuyển cho các cá nhân thuộc nhóm của Nhân ký xác nhận, để hợp thức hoá hồ sơ lưu.

Nhân khai, quá trình đó, tháng 8/2021 Nhân đã lập nhóm Facebook “Louis Family” để hô hào, đưa ra mục tiêu giá cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ tăng giá lớn, nhằm mục đích lôi kéo nhà đấu tư tham gia mua để đấy giá các cổ phiếu đó. Bằng nhiều thủ thuật, nhóm Nhân đã đẩy giá thành công, cụ thể mã BII có thời điểm lập đỉnh, giá gấp 10 lần, hay mã TGG có lúc gấp 37 lần so với giá lúc nhóm của Nhân mua vào.

Cơ quan điều tra còn xác định, Đỗ Thành Nhân mua hàng loạt cổ phiếu các loại khác nhưng chỉ để sở hữu, thâu tóm, điều hành công ty, tạo “hệ sinh thái” kinh doanh, không thực hiện giao dịch thao túng thị trường chứng khoán đối với các mã này.