Tối 25/10, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 (Miss Grand International) đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia với chiến thắng thuộc về đại diện Brazil - Isabella Menin.

Đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân chỉ có 3 ngày chuẩn bị để sang thi đấu ở Indonesia. Thiên Ân dừng chân tại top 20 với hai giải phụ là Trang phục dân tộc đẹp nhất và Country's Power of the year trong đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân, dừng chân ở top 20 chung cuộc.

Việc trượt top 10 khiến Thiên Ân tiếc nuối, hụt hẫng. Tại hậu trường, cô ôm Thùy Tiên và đại diện nước chủ nhà Indonesia, bật khóc nức nở về kết quả tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Thiên Ân nói: "Em không tin em trượt khỏi top 10". Thuỳ Tiên liên tục an ủi, động viên đàn em để Thiên Ân mỉm cười khi bước lên sân khấu.

Đoàn Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc ở hậu trường:

Sau đêm chung kết, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã cho biết lý do Thiên Ân không có trong top 10. Theo lời ông Nawat, Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần lưng dài, phần hông to", do đó cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi.

"Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình" - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết.

Chia sẻ của ông Nawat đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội vì cho rằng đây là những nhận xét mang nội dung miệt thị ngoại hình của Thiên Ân.

Ông Nawat Itsaragrisil nói về đại diện Việt Nam trượt top 10:

Theo ước lượng, chỉ trong vòng chưa tới 1 ngày, tài khoản Instagram của Miss Grand International đã giảm hơn 2 triệu người theo dõi. Hiện tại, tài khoản này còn 4,5 triệu người theo dõi. Ông Nawat chia sẻ trên trang cá nhân: "Tất cả những người bỏ theo dõi đều đến từ Việt Nam. Cảm ơn vì đã bỏ theo dõi. Chúng tôi luôn tôn trọng và công bằng với tất cả mọi người và mỗi quốc gia".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ về Việt Nam lúc 17h30 ngày 26/10 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khán giả Việt Nam đều đang chuẩn bị đón chào Thiên Ân về nước sau hành trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Diệu Thu