Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 150 cháu học sinh tiêu biểu là con em trong lực lượng công an nhân dân đến từ mọi miền của Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả công tác gia đình, trẻ em trong công an nhân dân, trong đó khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến công tác trẻ em, xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ công an hạnh phúc, bền vững.

Nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em các cấp đã đề xuất trích Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân tặng quà cho trên 3.000 cháu là con cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị khuyết tật, bị di chứng chất độc da cam, con thương binh, liệt sỹ trong Công an nhân dân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; kịp thời động viên, khen thưởng các cháu con cán bộ chiến sỹ đạt học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập trích từ Quỹ Khuyến học Bộ Công an.