Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để Hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Ngày 28/5/2024, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là vinh dự đối với Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng và toàn Đảng bộ Công an Trung ương khi lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, là chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên to lớn đối với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Trong đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đề xuất Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương chiến lược về đối ngoại, hội nhập quốc tế Công an, về hiện đại hóa lực lượng Công an đến năm 2030. Chỉ đạo, tham mưu xây dựng 7 dự án Luật trình kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, 7 và kỳ họp sắp tới. Quyết liệt chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đúng thời điểm hiệu lực với việc ra mắt lực lượng này trên toàn quốc ngày 1/7 vừa qua.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nội dung phát biểu, Tổng Bí thư khẳng định đặc biệt vui mừng, phấn khởi và chúc mừng các đồng chí tham dự Hội nghị hôm nay được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.